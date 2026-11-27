Shravasti News: सोलर संयंत्र लगाने पर मिलेगा 1.08 लाख तक अनुदान
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 27 Nov 2026 11:27 PM IST
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श्रावस्ती। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत निजी आवासों पर ग्रिड से जुड़े सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। डिप्टी कलेक्टर व प्रभारी परियोजना अधिकारी प्रवीण यादव ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता नेशनल पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत एक किलोवाट संयंत्र पर 45 हजार, दो किलोवाट पर 90 हजार और तीन किलोवाट या इससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर 1.08 लाख रुपये अनुदान दिया जा रहा है। ऑनग्रिड संयंत्र की स्थापना पर करीब 60 हजार रुपये प्रति किलोवाट और हाइब्रिड संयंत्र पर 80 से 90 हजार रुपये प्रति किलोवाट खर्च आता है।
सोलर रूफटॉप संयंत्र से प्रतिदिन औसतन चार से पांच यूनिट बिजली प्रति किलोवाट उत्पादित होती है। खपत के बाद बची बिजली ग्रिड में चली जाती है, जिसका समायोजन नेट मीटरिंग से बिजली बिल में होता है। संयंत्र की लागत तीन से चार वर्षों में बिजली बिल की बचत से वसूल हो जाती है। इसकी आयु करीब 25 वर्ष है। ऐसे में शेष अवधि में मुफ्त बिजली का लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि अब तक 1704 लाभार्थी संयंत्र लगवा चुके हैं। योजना मार्च 2027 तक संचालित रहेगी।
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उन्होंने बताया कि योजना के तहत एक किलोवाट संयंत्र पर 45 हजार, दो किलोवाट पर 90 हजार और तीन किलोवाट या इससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर 1.08 लाख रुपये अनुदान दिया जा रहा है। ऑनग्रिड संयंत्र की स्थापना पर करीब 60 हजार रुपये प्रति किलोवाट और हाइब्रिड संयंत्र पर 80 से 90 हजार रुपये प्रति किलोवाट खर्च आता है।
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सोलर रूफटॉप संयंत्र से प्रतिदिन औसतन चार से पांच यूनिट बिजली प्रति किलोवाट उत्पादित होती है। खपत के बाद बची बिजली ग्रिड में चली जाती है, जिसका समायोजन नेट मीटरिंग से बिजली बिल में होता है। संयंत्र की लागत तीन से चार वर्षों में बिजली बिल की बचत से वसूल हो जाती है। इसकी आयु करीब 25 वर्ष है। ऐसे में शेष अवधि में मुफ्त बिजली का लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि अब तक 1704 लाभार्थी संयंत्र लगवा चुके हैं। योजना मार्च 2027 तक संचालित रहेगी।
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