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उन्होंने बताया कि योजना के तहत एक किलोवाट संयंत्र पर 45 हजार, दो किलोवाट पर 90 हजार और तीन किलोवाट या इससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर 1.08 लाख रुपये अनुदान दिया जा रहा है। ऑनग्रिड संयंत्र की स्थापना पर करीब 60 हजार रुपये प्रति किलोवाट और हाइब्रिड संयंत्र पर 80 से 90 हजार रुपये प्रति किलोवाट खर्च आता है।सोलर रूफटॉप संयंत्र से प्रतिदिन औसतन चार से पांच यूनिट बिजली प्रति किलोवाट उत्पादित होती है। खपत के बाद बची बिजली ग्रिड में चली जाती है, जिसका समायोजन नेट मीटरिंग से बिजली बिल में होता है। संयंत्र की लागत तीन से चार वर्षों में बिजली बिल की बचत से वसूल हो जाती है। इसकी आयु करीब 25 वर्ष है। ऐसे में शेष अवधि में मुफ्त बिजली का लाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि अब तक 1704 लाभार्थी संयंत्र लगवा चुके हैं। योजना मार्च 2027 तक संचालित रहेगी।