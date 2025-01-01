Shamli News: युवती बरामद, महापंचायत में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Mon, 16 Nov 2026 12:11 AM IST
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कैराना (शामली)। ऊंचा गांव के शिव मंदिर में रविवार को युवती के अपहरण और कथित धर्मांतरण के मामले को लेकर हिंदू महापंचायत हुई। इसमें हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने युवती को परिजनों को सौंपने तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग करते हुए पुलिस को 24 घंटों का समय दिया है।
चार नवंबर को ऊंचा गांव निवासी युवती को हरियाणा के यमुनानगर निवासी आसिफ बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आसिफ समेत पांच लोगों के खिलाफ अपहरण और धर्मांतरण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। शनिवार रात पुलिस ने युवती को यमुनानगर से बरामद कर लिया। इसके बावजूद रविवार को शिव मंदिर में महापंचायत आयोजित की गई।
महापंचायत में महाराज डॉ. गौतम नाथ योगी ने कहा कि हिंदू समाज की बेटी को इस तरह ले जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने युवती को तुरंत परिजनों को सौंपने और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। अश्वनी शर्मा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए महापंचायत में 24 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस को दिया गया है। रोहित प्रधान, नितिन चौधरी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और युवती को परिवार के सुपुर्द करने की मांग उठाई।
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पूर्व प्रधान रविंद्र चौहान ने 10 लोगों की कमेटी गठित की। यह कमेटी युवती को परिजनों को सौंपने और आगे की कार्रवाई के संबंध में पुलिस-प्रशासन से बातचीत करेगी।
पंचायत में सीओ हेमंत कुमार और कोतवाली प्रभारी सतीश कुमार भी पहुंचे। सीओ हेमंत कुमार ने बताया कि युवती को बरामद कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। युवती के बयान और मेडिकल की प्रक्रिया कराई जा रही है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पंचायत में पहल सिंह सैनी, विशाल सैनी, अंकित चौहान, संदीप गुर्जर, दक्ष चौधरी, गौरव चौहान आदि मौजूद रहे।
दोपहर में स्थगित की, बाद में फिर हुई महापंचायत
युवती की बरामदगी की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों ने दोपहर में महापंचायत स्थगित कर दी थी। हालांकि, बाद में संगठन के पदाधिकारियों ने आपसी बातचीत के बाद पंचायत करने का निर्णय लिया। इसके बाद ऊंचा गांव के शिव मंदिर में महापंचायत हुई।
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चार नवंबर को ऊंचा गांव निवासी युवती को हरियाणा के यमुनानगर निवासी आसिफ बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आसिफ समेत पांच लोगों के खिलाफ अपहरण और धर्मांतरण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। शनिवार रात पुलिस ने युवती को यमुनानगर से बरामद कर लिया। इसके बावजूद रविवार को शिव मंदिर में महापंचायत आयोजित की गई।
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महापंचायत में महाराज डॉ. गौतम नाथ योगी ने कहा कि हिंदू समाज की बेटी को इस तरह ले जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने युवती को तुरंत परिजनों को सौंपने और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। अश्वनी शर्मा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए महापंचायत में 24 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस को दिया गया है। रोहित प्रधान, नितिन चौधरी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और युवती को परिवार के सुपुर्द करने की मांग उठाई।
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पूर्व प्रधान रविंद्र चौहान ने 10 लोगों की कमेटी गठित की। यह कमेटी युवती को परिजनों को सौंपने और आगे की कार्रवाई के संबंध में पुलिस-प्रशासन से बातचीत करेगी।
पंचायत में सीओ हेमंत कुमार और कोतवाली प्रभारी सतीश कुमार भी पहुंचे। सीओ हेमंत कुमार ने बताया कि युवती को बरामद कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। युवती के बयान और मेडिकल की प्रक्रिया कराई जा रही है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पंचायत में पहल सिंह सैनी, विशाल सैनी, अंकित चौहान, संदीप गुर्जर, दक्ष चौधरी, गौरव चौहान आदि मौजूद रहे।
दोपहर में स्थगित की, बाद में फिर हुई महापंचायत
युवती की बरामदगी की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों ने दोपहर में महापंचायत स्थगित कर दी थी। हालांकि, बाद में संगठन के पदाधिकारियों ने आपसी बातचीत के बाद पंचायत करने का निर्णय लिया। इसके बाद ऊंचा गांव के शिव मंदिर में महापंचायत हुई।