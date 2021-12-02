फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Young man swindled out of Rs 8.95 lakh with the lure of profits in online trading

Shamli News: ऑनलाइन ट्रेडिंग में लाभ का झांसा देकर युवक से 8.95 लाख रुपये ठगे

Wed, 04 Nov 2026 12:36 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Wed, 04 Nov 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
Young man swindled out of Rs 8.95 lakh with the lure of profits in online trading
शामली। ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर साइबर ठगों ने युवक से 8.95 लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने पहले ट्रेडिंग के नाम पर मुनाफा दिखाया और फिर रकम खाते में वापस भेजने के नाम पर टैक्स व अन्य शुल्क जमा कराने को कहा। ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह से शिकायत कर कार्रवाई और रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई है।
विज्ञापन

आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव बामनौली निवासी लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग कराने के लिए साइबर ठगों ने उनसे संपर्क किया। इसके बाद 27 अक्तूबर 2026 को यूपीआई के माध्यम से 38,536 रुपये और 29 अक्तूबर को 98 हजार रुपये ट्रांसफर कराए गए। इसके अलावा आरटीजीएस के माध्यम से 7,58,649.60 रुपये भी जमा करा लिए गए। इस तरह पीड़ित से कुल 8,95,185.60 रुपये ट्रांसफर कराए गए। पीड़ित के अनुसार शुरुआत में उसे ट्रेडिंग में मुनाफा दिखाया गया। इसके बाद जब उसने रकम अपने बैंक खाते में भेजने के लिए संपर्क किया तो आरोपियों ने कुल मुनाफे का 30 प्रतिशत टैक्स जमा करने की बात कही। पीड़ित ने रकम से ही टैक्स काटने का अनुरोध किया, लेकिन आरोपियों ने आरटीजीएस के जरिये टैक्स जमा कराने पर ही रकम वापस मिलने की बात कही। इस पर उसे ठगी का संदेह हुआ और उसने आगे रकम देने से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बैंक खातों और लेनदेन से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed