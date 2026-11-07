Shamli News: दिवाली पर महिलाओं को भा रहे कलकत्ता और अहमदाबाद के झूमर-कंडील

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बाजार में 100 से लेकर 10 हजार रुपये तक के झूमर उपलब्ध हैं। वहीं कंडील की कीमत 50 रुपये से एक हजार रुपये तक है। इसके अलावा घर के मुख्य दरवाजे को सजाने के लिए आर्टिफिशियल फूलों की माला, शुभ-लाभ के स्टीकर, दीवारों पर लगाने वाली सजावटी लटकन और एलईडी झालर भी महिलाओं को आकर्षित कर रही हैं। पूजा के लिए पीतल और स्टील की थाली, दीपक, मोमबत्ती और रंग-बिरंगे दीये भी खरीदे जा रहे हैं।खरीदारी करने पहुंची महिला रेखा ने बताया कि दीपावली पर घर की सजावट का विशेष महत्व होता है। इस बार बाजार में नए डिजाइन के झूमर और कंडील आए हैं। वह दरवाजे और बैठक को सजाने के लिए आकर्षक सामान खरीद रही हैं। वहीं दूसरी महिला नेहा ने बताया कि त्योहार पर घर को पारंपरिक और आकर्षक लुक देने के लिए मिट्टी के दीये, रंगोली और फूलों वाली सजावटी मालाएं पसंद कर रही हैं।व्यापारी नीरज कुमार ने बताया कि इस बार कलकत्ता और अहमदाबाद के झूमर-कंडील की मांग अधिक है। महिलाएं अपनी पसंद और बजट के अनुसार छोटे से लेकर बड़े आकार के झूमर खरीद रही हैं। दीपावली नजदीक आने के साथ ही ग्राहकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है।