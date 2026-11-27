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गांव निवासी श्रीराम शर्मा हिमाचल प्रदेश के बद्दी में निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। बृहस्पतिवार को उनके भाई आदित्य शर्मा ने चोरी की सूचना दी। श्रीराम पत्नी के साथ घेर में सो रहे थे। बाद में देखने पर पता चला कि कमरे में रखी अलमारी का ताला खुला था और जेवरों के खाली डिब्बे जमीन पर बिखरे पड़े थे।आदित्य शर्मा ने बताया कि वह चोरी वाले कमरे के बराबर में सो रहे थे। ऊपरी मंजिल पर चचेरे भाई निखिल और अंकित अपने बच्चों के साथ सो रहे थे, जबकि श्रीराम की मां नीचे दूसरे कमरे में थीं। इसके बावजूद चोरों ने अलमारी खंगाल ली। पीड़ित के अनुसार चोर सोने के दो गले के सेट, दो चेन, दो कड़े, एक जोड़ी झुमकी, एक जोड़ी सुई-धागा, छह अंगूठियां, एक जोड़ी सोने की बालियां, चार नथली और चांदी की आठ जोड़ी पायल चोरी कर ले गए। इसके अलावा 25 हजार रुपये भी गायब मिले।सीओ शिव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने नमूने जुटाए और डॉग स्क्वाड ने जांच की। सीओ ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। मामले का जल्द खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। मामला संदिग्ध लग रहा है।