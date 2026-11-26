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सुशांत सिंह ने दिवंगत महाराज सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि वह मूल रूप से बिजनौर के रहने वाले हैं। महाराज सिंह और उनके परिवार के साथ उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। पिछले महीने बीमारी के कारण महाराज सिंह का निधन हो गया था। व्यस्तता के चलते वह शोकसभा में शामिल नहीं हो पाए थे। अभिनय के क्षेत्र में कॅरिअर को लेकर उन्होंने कहा कि गांवों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्मी दुनिया में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। प्रतिभा और लगन से मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस दौरान मोहल्ले के बच्चों और प्रशंसकों ने अभिनेता के साथ फोटो खिंचवाई।सुशांत सिंह ने सरकार से किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसानों की अनदेखी की गई तो आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसानों की समस्याओं का समय रहते समाधान किया जाना जरूरी है। यह देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।-चर्चित फिल्मों और कार्यक्रमों में अभिनयसुशांत सिंह ने कई चर्चित फिल्मों में अभिनय किया है। इनमें ''सत्या'', ''जंगल'', ''16 दिसंबर'', ''द लीजेंड ऑफ भगत सिंह'', ''दम'', ''लक्ष्य'' और ''सहर'' शामिल हैं। वह ''धड़कन'' और ''सावधान इंडिया'' जैसे टीवी कार्यक्रमों में भी नजर आ चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने ''रंगबाज'' और ''सिटी ऑफ ड्रीम्स'' जैसी वेब सीरीज में भी काम किया है।