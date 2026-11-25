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पुलिस अधीक्षक ने बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। दूसरी ओर, लगातार हो रही चोरियों से किसान परेशान हैं। किसान बलवीर और राजीव ने बताया कि वे जल्द ही पुलिस अधीक्षक से शिकायत करेंगे। उन्होंने चोरी की घटनाओं का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विज्ञापन

शामली क्षेत्र के लिसाढ समेत अन्य स्थानों पर चोरी की 12 घटनाएं हुई हैं। इन लगातार हो रही चोरियों से किसान परेशान हैं। पुलिस अधीक्षक ने बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। दूसरी ओर, लगातार हो रही चोरियों से किसान परेशान हैं। किसान बलवीर और राजीव ने बताया कि वे जल्द ही पुलिस अधीक्षक से शिकायत करेंगे। उन्होंने चोरी की घटनाओं का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।शामली क्षेत्र के लिसाढ समेत अन्य स्थानों पर चोरी की 12 घटनाएं हुई हैं। इन लगातार हो रही चोरियों से किसान परेशान हैं।

शामली। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह ने फव्वारा चौक, दिल्ली रोड और बुढ़ाना रोड पर पैदल मार्च कर व्यापारियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और पुलिस की सक्रियता बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं, शामली क्षेत्र के लिसाढ समेत अन्य स्थानों पर हुई 12 चोरी की घटनाओं से किसान नाराज हैं।