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दिवाली के बाद शादी समारोहों में भी आतिशबाजी का सिलसिला जारी है। बरात और घुड़चढ़ी के दौरान सड़कों पर बढ़ती वाहनों की आवाजाही से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण बढ़ा रहा है। बृहस्पतिवार को जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बढ़कर 290 पर पहुंच गया, जबकि बुधवार को यह 282 था। एक दिन में आठ अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रदूषण बढ़ने के साथ सांस संबंधी मरीजों की परेशानी भी बढ़ रही है। जिला अस्पताल में रोजाना 50 से 60 मरीज सांस संबंधी दिक्कत लेकर पहुंच रहे हैं।नवंबर माह में हवा की सेहत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला। 12 नवंबर को एक्यूआई 311 तक पहुंच गया था। 19 नवंबर को घटकर 95 रह गया। 21 नवंबर को फिर एक्यूआई 300 दर्ज किया गया, जबकि 22 नवंबर को घटकर 116 पर आ गया। 23 नवंबर को 93 और 24 नवंबर को 97 दर्ज किया गया। इसके बाद 25 नवंबर को अचानक एक्यूआई बढ़कर 282 पर पहुंच गया। 26 नवंबर को यह और बढ़कर 290 दर्ज किया गया।कम हवा की रफ्तार से वातावरण में ठहर रहे प्रदूषक कणसरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ की मौसम वैज्ञानिक डॉ. श्वेता सिंह के अनुसार नवंबर के अंतिम सप्ताह में तापमान गिरने से प्रदूषण की स्थिति प्रभावित हो सकती है। हवा की रफ्तार कम होने पर धूल और प्रदूषक कण वातावरण में अधिक समय तक ठहरे रहते हैं। सुबह और रात के समय ठंड बढ़ने से भी इसका असर दिखाई देता है।शादी समारोहों की आतिशबाजी भी बढ़ा रही प्रदूषणपर्यावरणविद् डॉ. अनुराग और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता आदित्य का कहना है कि दिवाली और उसके बाद हुई आतिशबाजी के साथ शादी समारोहों में छोड़े जा रहे पटाखे भी प्रदूषण बढ़ने का कारण हैं। बरात और घुड़चढ़ी के दौरान वाहनों की आवाजाही बढ़ने से निकलने वाला धुआं और औद्योगिक क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन हवा की गुणवत्ता प्रभावित कर रहा है। बारिश के बाद लोगों को प्रदूषण से काफी राहत मिली थी, लेकिन अब एक्यूआई फिर बढ़ने लगा है। उन्होंने बताया कि नवंबर माह में एक्यूआई मापने वाले यंत्र में तकनीकी खराबी भी आई थी। इसके कारण कुछ मौकों पर एक्यूआई का आंकड़ा बढ़ा हुआ दिखाई दिया।रोजाना 50 से 60 सांस के मरीज पहुंच रहे अस्पतालजिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. मनोज कुमार अखोरी ने बताया कि इन दिनों रोजाना करीब 50 से 60 मरीज सांस संबंधी परेशानी लेकर पहुंच रहे हैं। प्रदूषण बढ़ने से अस्थमा, एलर्जी, खांसी और सांस लेने में परेशानी वाले मरीजों की दिक्कत बढ़ सकती है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।सुबह-शाम की सैर से बचें, मास्क लगाकर निकलेंसीएमएस ने सलाह दी कि सांस के मरीज सुबह और शाम खुले में सैर करने से बचें। जरूरी काम से बाहर निकलते समय एन-95 मास्क का इस्तेमाल करें। घरों में धूल और धुएं से बचाव रखें। नियमित दवाएं और इनहेलर लेते रहें। सांस फूलने, सीने में जकड़न या लगातार खांसी होने पर चिकित्सक से परामर्श लें।