Shamli News: इशारों में आरोपी ने बताई हत्या की कहानी, एसपी ने की पूछताछ
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Fri, 27 Nov 2026 01:55 AM IST
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चौसाना। बड़े भाई की हत्या के आरोपी मूकबधिर पंकज को पुलिस ने मौके से ही हिरासत में ले लिया था। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने आरोपी से इशारों के माध्यम से पूछताछ की। एसपी के अनुसार, पंकज बोल नहीं सकता। उसने इशारों में बताया कि किस तरह डंडे से वार करने और धक्का देने के दौरान भाई की मौत हुई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर घटना की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।
उधर, मोहल्ले के लोग भी घटना से हैरान हैं। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों भाई एक ही कमरे में रहते थे और बारी-बारी से खाना बनाते थे। हालांकि, अधिकतर शनि ही खाना बनाता था। काबु कभी पंकज भी खाना बना लेता था। दोनों भाइयों के बीच काफी प्रेम था। मोहल्ले में यदि किसी दूसरे व्यक्ति से विवाद हो जाता था तो दोनों एक-दूसरे के समर्थन में खड़े हो जाते थे।पड़ोसी राधे, मनीष और सोहन ने बताया कि पंकज स्वभाव से बेहद डरपोक था। उसने बड़े भाई की हत्या कैसे कर दी, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है।चार भाइयों में सबसे बड़ा था शनि, अलग-अलग रहते थे भाई
मृतक के भाई रवि ने बताया कि शनि चार भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके बाद रवि, तीसरे नंबर पर आरोपी पंकज और सबसे छोटा विशाल है। रवि चौसाना में ही ई-रिक्शा चलाता है, लेकिन वह दूसरे मकान में रहता है, जबकि सबसे छोटा भाई विशाल पानीपत में रहता है। शनि और पंकज एक ही कमरे में रहते थे। दोनों शादी समारोहों में बर्तन साफ करने का काम करते थे।
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2018 में मां और 2020 में पिता की हुई थी मौत
मृतक के चचेरे भाई विनोद ने बताया कि शनि की मां की वर्ष 2018 में बीमारी के कारण मौत हो गई थी, जबकि पिता ऋषि कुमार की वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी। माता-पिता की मौत के बाद चारों भाई अपने-अपने काम में लग गए थे। परिवार में दो बहनें पिंकी और रेखा भी हैं। दोनों की शादी हो चुकी है।
दो साल से लापता है मृतक की बहन
परिजनों ने बताया कि शनि की बहन रेखा की शादी पानीपत में हुई थी। वह पिछले दो साल से लापता है। परिजनों ने उसकी तलाश के लिए पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिवार पहले से ही इस परेशानी से जूझ रहा था। अब बड़े भाई की हत्या के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
वारदात के समय ई-रिक्शा लेकर गया था रवि
मृतक के भाई रवि ने बताया कि वह भी शनि के पास भी चला जाता था, लेकिन वारदात के समय घर पर मौजूद नहीं था। वह ई-रिक्शा लेकर बाहर गया हुआ था। शनि और पंकज घर पर अकेले थे।
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उधर, मोहल्ले के लोग भी घटना से हैरान हैं। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों भाई एक ही कमरे में रहते थे और बारी-बारी से खाना बनाते थे। हालांकि, अधिकतर शनि ही खाना बनाता था। काबु कभी पंकज भी खाना बना लेता था। दोनों भाइयों के बीच काफी प्रेम था। मोहल्ले में यदि किसी दूसरे व्यक्ति से विवाद हो जाता था तो दोनों एक-दूसरे के समर्थन में खड़े हो जाते थे।पड़ोसी राधे, मनीष और सोहन ने बताया कि पंकज स्वभाव से बेहद डरपोक था। उसने बड़े भाई की हत्या कैसे कर दी, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है।चार भाइयों में सबसे बड़ा था शनि, अलग-अलग रहते थे भाई
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मृतक के भाई रवि ने बताया कि शनि चार भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके बाद रवि, तीसरे नंबर पर आरोपी पंकज और सबसे छोटा विशाल है। रवि चौसाना में ही ई-रिक्शा चलाता है, लेकिन वह दूसरे मकान में रहता है, जबकि सबसे छोटा भाई विशाल पानीपत में रहता है। शनि और पंकज एक ही कमरे में रहते थे। दोनों शादी समारोहों में बर्तन साफ करने का काम करते थे।
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2018 में मां और 2020 में पिता की हुई थी मौत
मृतक के चचेरे भाई विनोद ने बताया कि शनि की मां की वर्ष 2018 में बीमारी के कारण मौत हो गई थी, जबकि पिता ऋषि कुमार की वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी। माता-पिता की मौत के बाद चारों भाई अपने-अपने काम में लग गए थे। परिवार में दो बहनें पिंकी और रेखा भी हैं। दोनों की शादी हो चुकी है।
दो साल से लापता है मृतक की बहन
परिजनों ने बताया कि शनि की बहन रेखा की शादी पानीपत में हुई थी। वह पिछले दो साल से लापता है। परिजनों ने उसकी तलाश के लिए पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिवार पहले से ही इस परेशानी से जूझ रहा था। अब बड़े भाई की हत्या के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
वारदात के समय ई-रिक्शा लेकर गया था रवि
मृतक के भाई रवि ने बताया कि वह भी शनि के पास भी चला जाता था, लेकिन वारदात के समय घर पर मौजूद नहीं था। वह ई-रिक्शा लेकर बाहर गया हुआ था। शनि और पंकज घर पर अकेले थे।