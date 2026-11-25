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फोटोशामली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में शामली के पारंपरिक उत्पाद विदेशी मेहमानों की पहली पसंद बन गए हैं। मेले में देसी गुड़, शुद्ध तेल और कैराना की पलंगतोड़ मिठाई को खूब पसंद किया जा रहा है। यहां रोजाना करीब 50 हजार रुपये की बिक्री दर्ज की जा रही है।यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 14 तारीख से चल रहा है। दुबई, कुवैत, सऊदी अरब, लंदन और दक्षिण अफ्रीका से आए खरीदार शामली के स्टॉल पर रुचि दिखा रहे हैं। उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए उद्यमी दीपक छाबड़ा ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने गुरुग्राम की एक कंपनी को डीलरशिप दी है। इस डीलरशिप के माध्यम से शामली का देसी गुड़ और शुद्ध सरसों व नारियल का तेल अब सीधे विदेशी बाजारों तक पहुंच रहा है। कैराना की पलंगतोड़ मिठाई का स्टॉल लगाने वाले शुभम गर्ग ने बताया कि विदेशी मेहमानों के साथ-साथ युवा और महिलाएं भी इस मिठाई के स्वाद की सराहना कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिल रही इस सफलता से जिले के स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन मिला है। उन्हें वैश्विक स्तर पर कारोबार के नए रास्ते खुलने की संभावना दिख रही है। यह उनके उत्पादों को विश्व बाजार में स्थापित करने का अवसर है। इस मेले ने स्थानीय उत्पादों को एक बड़ी पहचान दी है।इन्होंने कहाअंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में शामली के पारंपरिक उत्पादों को मिल रही यह सफलता बेहद उत्साहजनक है। हमारा प्रयास है कि एक जनपद एक उत्पाद और अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों को ऐसे ही बड़े मंच उपलब्ध कराए जाएं।— रतिका गुप्ता, उपायुक्त उद्योग, शामली