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वसीम ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि 22 नवंबर की रात करीब 9:50 बजे उनके बड़े भाई जुबैर अपने भाई राजा उर्फ मोहम्मद सुहेल के साथ स्कूटी से जा रहे थे। आजाद चौक के सामने वर्मा मार्केट की ओर से आ रही सहारनपुर डिपो की रोडवेज बस ने लापरवाही से स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में राजा उर्फ मोहम्मद सुहेल निवासी हक्कमशाह सहारनपुर हाल निवासी राजो वाला मोहल्ला शामली की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि जुबैर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतक के भाई वसीम की तहरीर पर पुलिस ने रोडवेज बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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शामली। वीवी इंटर कॉलेज के सामने रोडवेज बस की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौत के मामले में पुलिस ने बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हादसे में मृतक का भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया था।