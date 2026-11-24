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पालिका अध्यक्ष नजमुल इस्लाम ने कहा कि नगर पालिका के प्रशासनिक कार्यों में लगातार शिथिलता बरती जा रही थी। कार्यों में अपेक्षित तेजी और जिम्मेदारी नहीं दिखाई दे रही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पालिका के कामकाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं, इस निलंबन के फैसले का कुछ सभासदों ने विरोध किया है। ब्रह्मचारी आशुतोष ने भी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में लिपिक का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले को लेकर जिलाधिकारी से भी मिला जाएगा।

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कांधला। नगर पालिका परिषद के मुख्य लिपिक अशोक कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पालिका अध्यक्ष नजमुल इस्लाम की संस्तुति पर की गई है। प्रशासनिक कार्यों में शिथिलता बरतने को निलंबन का आधार बताया गया है।