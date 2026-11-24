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उद्योग और कारोबार शुरू करने के लिए ऋण की आस लगाए युवाओं के बड़ी संख्या में आवेदन बैंक स्तर पर निरस्त किए जा रहे हैं।पिछले साल बैंकों को भेजे गए 1451 आवेदनों में से 864 आवेदन निरस्त कर दिए गए। हैरानी की बात यह है कि बैंकों की ओर से आवेदन निरस्त करने का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया जा रहा है। ऐसे में युवाओं के स्वरोजगार शुरू करने के सपने अधर में लटक गए हैं।उद्योग विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, आवेदन निरस्त करने में सबसे आगे एसबीआई और पीएनबी रहे हैं। एसबीआई ने सबसे ज्यादा 324 और पीएनबी ने 290 आवेदन निरस्त किए हैं। वहीं, इस साल जिले में 550 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन अब तक महज 399 युवाओं को ही इसका लाभ मिल सका है।-पांच लाख तक के ऋण और 10 फीसदी सब्सिडी की सुविधाउपायुक्त उद्योग रतिका गुप्ता के अनुसार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत युवाओं को ट्रैक्टर-ट्रॉली, ब्यूटी पार्लर, आटा चक्की, मोबाइल रिपेयरिंग, फोटोग्राफी समेत 20 से 25 तरह के कारोबार शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा दी जाती है। इसमें 10 प्रतिशत सब्सिडी का भी प्रावधान है। योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपना कारोबार शुरू कर आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन बैंक स्तर पर लगातार आवेदन निरस्त होने से जिले में इसकी रफ्तार धीमी पड़ रही है।इन्होंने कहाबैंकों की ना के कारण युवाओं को रोजगार मिलने में दिक्कत आ रही है। रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है।-रतिका गुप्ता, उपायुक्त उद्योग