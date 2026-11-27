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शनि अपने छोटे भाई मूकबधिर पंकज के साथ घर में अकेला रहता था। दोनों भाई शादी समारोहों में बर्तन साफ करने का काम करते थे। मृतक के चचेरे भाई विनोद ने बताया कि देर रात करीब 9:30 बजे शनि ने खाने में खिचड़ी बनाई थी। इस पर पंकज ने रोटी बनाने की मांग की। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और गुस्साए पंकज ने डंडे से शनि पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले के दौरान शनि का सिर मकान की दीवार से भी टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। खून से लथपथ शनि को मोहल्ले के लोग करनाल के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना पाते ही एसपी और एएसपी मौके पर पहुंचे आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस आरोपी से इशारों के माध्यम से पूछताछ कर रही है। एसपी का कहना है कि खाने के विवाद को लेकर ही हत्या की गई है।प्रत्यक्षदर्शी की जुबानी, पहले भी होता था विवादमृतक के चचेरे भाई विनोद ने बताया कि खाने को लेकर विवाद होने के बाद वह मौके पर पहुंचा था। उस समय दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो रही थी। हालांकि, दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। इस वजह से उसने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में पता चला कि पंकज ने डंडों से पीटकर शनि की हत्या कर दी।खून साफ कर कपड़े भी छिपाएपुलिस की जांच में सामने आया कि शनि पर डंडे से कई वार करने के बाद आरोपी ने मकान के अंदर फैले खून को अपने कपड़ों से साफ किया। इसके बाद खून से सने कपड़ों को भी पास में छिपा दिया। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है।