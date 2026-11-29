विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर के काजीवाड़ा मोहल्ले के अलावा फव्वारा चौक, रेलपार, कैराना, थानाभवन, ऊन, जलालाबाद, झिंझाना, गढ़ीपुख्ता और बाबरी में अभियान चलाया गया। सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ ने मतदाताओं से दावे और आपत्तियां प्राप्त कीं।उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके तहत 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। अभियान के दौरान नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटवाने और नाम-पते में संशोधन के लिए आवेदन लिए गए।विशेष अभियान के दौरान बूथों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और लेखपाल भी मौजूद रहे। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है।मंडलायुक्त ने मतदान केंद्रों का किया औचक निरीक्षणजलालाबाद। सहारनपुर मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार ने शनिवार को जलालाबाद देहात के रेलवे मार्ग स्थित गुरु नानक कन्या इंटर कॉलेज सहित विभिन्न मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की प्रगति जांचते हुए बीएलओ से नए और छूटे हुए मतदाताओं के पंजीकरण की जानकारी ली। उन्होंने जूनियर हाईस्कूल और प्राथमिक विद्यालय नंबर एक व दो स्थित मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया। साथ ही मृतक और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम नियमानुसार सूची से हटाने के निर्देश दिए। कैराना में एसडीएम शिवाजी यादव ने विजय सिंह पथिक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सहित कई बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।