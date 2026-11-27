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उन्होंने बताया कि वार्ड दो के मोहल्ला पंसारियान में जदूर के मकान से सत्तार के मकान तक, शहीद के मकान से आशु के मकान तक और याकूब के मकान से अब्दुल हाकिम के मकान तक सड़क और नाली बनाई जाएगी। मुकेश सैनी के मकान से असलम दीवान के मकान तक सीसी सड़क और नाली का निर्माण होगा। बरखंडी विद्यालय के बाहर बाउंड्री और प्रांगण में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाएंगी।बरखंडी मोहल्ले में हाजीपुरा गली नंबर तीन से कब्रिस्तान तक और बाबा के मकान से बीरो वाली मंदिर तक आरसीसी नाली बनाई जाएगी। वार्ड तीन, वार्ड चार के बूढ़ा बाबू और जैन मोहल्ला में भी सड़क और नाली निर्माण कराया जाएगा। वार्ड पांच में भगत सिंह मार्केट के सामने वाली सड़क से गन्ना सोसायटी तक आरसीसी नाली बनाई जाएगी।अरविंद संगल ने बताया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा। जल निकासी और आवागमन की सुविधाओं को बेहतर बनाना पालिका की प्राथमिकता है।