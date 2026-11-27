Shahjahanpur News: बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत, साली समेत पांच घायल
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:08 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:08 AM IST
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कलान (शाहजहांपुर)। दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी साली और दो भांजों समेत पांच लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बदायूं रेफर किया गया है।
कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र के मोहन नगला गांव निवासी पवन यादव (35) 24 नवंबर को क्षेत्र के नाथी नगला गांव में अपने साले नागेंद्र यादव की शादी में शामिल होने आए थे। बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े चार बजे वह अपनी साली सिंपल (32) और उसके सात वर्षीय बेटे सौरभ व दो वर्षीय नवनीत को बदायूं जिले के उसहैत थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर गांव छोड़ने जा रहे थे।
मिलकिया गांव के मोड़ के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में पवन, सिंपल और दोनों बच्चे घायल हो गए। दूसरी बाइक पर सवार भुन्नीखेड़ा गांव निवासी नसीम और सुब्हान भी घायल हो गए। राहगीरों ने सभी को सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने पवन को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को बदायूं रेफर कर दिया गया।
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परिजनों के अनुसार, पवन मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी शिवानी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। हादसे की सूचना पर पहुंची शिवानी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
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कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र के मोहन नगला गांव निवासी पवन यादव (35) 24 नवंबर को क्षेत्र के नाथी नगला गांव में अपने साले नागेंद्र यादव की शादी में शामिल होने आए थे। बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े चार बजे वह अपनी साली सिंपल (32) और उसके सात वर्षीय बेटे सौरभ व दो वर्षीय नवनीत को बदायूं जिले के उसहैत थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर गांव छोड़ने जा रहे थे।
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मिलकिया गांव के मोड़ के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में पवन, सिंपल और दोनों बच्चे घायल हो गए। दूसरी बाइक पर सवार भुन्नीखेड़ा गांव निवासी नसीम और सुब्हान भी घायल हो गए। राहगीरों ने सभी को सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने पवन को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को बदायूं रेफर कर दिया गया।
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परिजनों के अनुसार, पवन मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी शिवानी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। हादसे की सूचना पर पहुंची शिवानी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।