विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र के मोहन नगला गांव निवासी पवन यादव (35) 24 नवंबर को क्षेत्र के नाथी नगला गांव में अपने साले नागेंद्र यादव की शादी में शामिल होने आए थे। बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े चार बजे वह अपनी साली सिंपल (32) और उसके सात वर्षीय बेटे सौरभ व दो वर्षीय नवनीत को बदायूं जिले के उसहैत थाना क्षेत्र स्थित शाहपुर गांव छोड़ने जा रहे थे।मिलकिया गांव के मोड़ के पास सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में पवन, सिंपल और दोनों बच्चे घायल हो गए। दूसरी बाइक पर सवार भुन्नीखेड़ा गांव निवासी नसीम और सुब्हान भी घायल हो गए। राहगीरों ने सभी को सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने पवन को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को बदायूं रेफर कर दिया गया।परिजनों के अनुसार, पवन मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी शिवानी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। हादसे की सूचना पर पहुंची शिवानी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।