Shahjahanpur News: शराब के लिए रुपये नहीं देने पर युवक को जमीन पर पटका, कूल्हा टूटा
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:28 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:28 AM IST
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शाहजहांपुर। सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला एमनजई जलालनगर में शराब के लिए रुपये न देने पर एक युवक ने पड़ोसी को जमीन पर पटक दिया। इससे उसका कूल्हा टूट गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ओम शंकर ने पुलिस को बताया कि तीन नवंबर की सुबह करीब सात बजे विनीत शराब के नशे में आया और शराब पीने के लिए रुपये मांगने लगा। मना करने पर उसने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और जमीन पर पटक दिया। इससे उनका कूल्हा टूट गया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
परिजनों ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने इलाज का खर्च उठाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में मुकर गया और धमकी देने लगा। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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ओम शंकर ने पुलिस को बताया कि तीन नवंबर की सुबह करीब सात बजे विनीत शराब के नशे में आया और शराब पीने के लिए रुपये मांगने लगा। मना करने पर उसने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और जमीन पर पटक दिया। इससे उनका कूल्हा टूट गया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
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परिजनों ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने इलाज का खर्च उठाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में मुकर गया और धमकी देने लगा। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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