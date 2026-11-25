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ओम शंकर ने पुलिस को बताया कि तीन नवंबर की सुबह करीब सात बजे विनीत शराब के नशे में आया और शराब पीने के लिए रुपये मांगने लगा। मना करने पर उसने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और जमीन पर पटक दिया। इससे उनका कूल्हा टूट गया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।परिजनों ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी पक्ष ने इलाज का खर्च उठाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में मुकर गया और धमकी देने लगा। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।