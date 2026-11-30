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जनपद औरैया के उम्मरपुर गांव निवासी राहुल निर्माणाधीन फोरलेन पर बोर्ड काटने का काम करता है। रविवार रात बीसलपुर मार्ग पर वह हाइड्रा मशीन पर चढ़कर बोर्ड काट रहा था। इसी दौरान हाइड्रा मशीन का ऊपरी हिस्सा नीचे गिर गया। हादसे में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। साथ काम कर रहे मजदूरों ने अधिकारियों को घटना की जानकारी दी और घायल राहुल को सीएचसी पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया। वहां से चिकित्सकों ने उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया। संवाद

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निगोही (शाहजहांपुर)। निर्माणाधीन भिंड-लिपुलेख फोरलेन पर काम कर रहा एक मजदूर हाइड्रा मशीन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज से दिल्ली रेफर किया गया है।