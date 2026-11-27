विज्ञापन

दिन में करीब एक बजे जीआईसी खेल मैदान से शुरू हुई यात्रा कालीबाड़ी मंदिर, सदर बाजार, गोविंदगंज, कचहरी पुल, इमली रोड, वीर अब्दुल हमीद पार्क और ओसीएफ मार्केट होते हुए ओसीएफ रामलीला मैदान पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर श्रद्धा के साथ शामिल हुईं। राम भजनों और भगवान राम के जयकारों से पूरा मार्ग भक्तिमय हो गया। जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया।कलशों में गंगोत्री, ऋषिकेश, संगम और रामेश्वरम धाम का जल व जगन्नाथ धाम के अक्षत रखकर विधि-विधान से पूजन किया गया। मंगलमय परिवार की सदस्य नलिनी ओमर, सोनिया राठौर, प्रज्ञा पाठक ने यात्रा में सहयोग करने वाले श्रद्धालुओं का आभार जताया। आयोजकों ने बताया कि शनिवार से पांच दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर दो से शाम पांच बजे तक कथा होगी।छह दिसंबर को कथा सुबह दस से दिन में एक बजे तक होगी। इस मौके पर भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, अनीता प्रजापति, ममता सिंह, पूनम मेहरोत्रा, रोशनी देवी आदि मौजूद रहे।