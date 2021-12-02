Shahjahanpur News: अचानक ब्रेक लगाने से बाइक से गिरी महिला, सिर पर आई चोट

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तिलहर क्षेत्र के गांव डभौरा निवासी कुसुम देवी (40) पति बबलू के साथ पीलीभीत के गांव बरसिया स्थित मायके जा रही थीं। गांव भूंडी के पास सामने से आ रही बाइक को बचाने के लिए पति ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे पीछे बैठीं कुसुम सड़क पर गिर गईं और उनके सिर पर चोट लग गई। उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुदागंज ले जाया गया, जहां से शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया। संवाद

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खुदागंज (शाहजहांपुर)। भाईदूज पर पति के साथ मायके जा रही महिला बाइक से गिरकर घायल हो गई। उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे सीटी स्कैन के लिए शाहजहांपुर भेजा गया है।