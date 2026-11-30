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मदनापुर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गहवरा निवासी राजपाल सिंह का गांव के अलावा परशुरामपुरी के मोहल्ला प्रतापनगर में भी मकान है। राजपाल के अलावा उनकी पत्नी मीरा देवी व बच्चे प्रतापनगर वाले मकान में रहते है।अनुज सिंह ने बताया कि रविवार सुबह उनकी मां मीरा देवी पिता के लिए खाना लेकर गांव जा रहीं थी। नगर के मुख्य चौराहे से वह गांव जाने के लिए ऑटो में बैठ गईं। उस पर थाना मदनापुर के गांव कुदैया निवासी राजपाल पहले से बैठ थे। शेष जगह खाली पीपे लदे थे।बताया कि जब ऑटो अतिवरा गांव के सामने गंगा एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर के नजदीक था। इसी दौरान उसी तरफ के सर्विस रोड से आ रहा पिकअप वाहन अचानक हाइवे पर आकर ऑटो से जा भिड़ा। टक्कर लगने से ऑटो पलट गया और उसमें बैठी मीरा देवी व राजपाल घायल हो गए। पुलिस की मदद से दोनों घायलों को सीएचसी लाया गया।यहां इलाज शुरू होने के कुछ ही देर बाद मीरा देवी की मौत हो गई। राजपाल की गंभीर हालत के चलते राजकीय मेडिकल काॅलेज रेफर कर दिया गया। मृतका मीरा देवी के दो बेटे अनुज व अनूप के अलावा एक विवाहित बेटी है। सीओ अनुज मिश्रा ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। पिकअप वाहन को थाने में खड़ा करा लिया है। हादसे के कारण का पता लगाया जा रहा है।