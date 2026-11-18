Shahjahanpur News: साढ़े तीन साल की बच्ची को ले जाने की आरोपी जेल भेजी गई महिला
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:39 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:39 AM IST
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जलालाबाद। मोहल्ला कानूनगोयान में घर के दरवाजे पर खेल रही साढ़े तीन साल की बच्ची दीपिका को ले जाने की आरोपी महिला को मंगलवार को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया।
15 नवंबर की सुबह राहुल की बेटी दीपिका घर के बाहर से लापता हो गई थी। पुलिस ने सीसी फुटेज की मदद से तलाश शुरू की और करीब 11 घंटे बाद बरेली हाईवे स्थित कुदैया टोल प्लाजा के पास एक महिला के कब्जे से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया था। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसकी कोई संतान नहीं है और वह बच्ची को पालने के लिए अपने साथ ले जा रही थी।
सीओ दीपक सिंह ने बताया कि बच्ची के पिता की शिकायत पर दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट को अपहरण की धारा में तरमीम किया गया है। आरोपी महिला की पहचान नौगवां निवासी अभिलाख की पुत्री रोशनी के रूप में हुई है। वह इन दिनों अतिवरा गांव में रह रही थी। संवाद
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15 नवंबर की सुबह राहुल की बेटी दीपिका घर के बाहर से लापता हो गई थी। पुलिस ने सीसी फुटेज की मदद से तलाश शुरू की और करीब 11 घंटे बाद बरेली हाईवे स्थित कुदैया टोल प्लाजा के पास एक महिला के कब्जे से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया था। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसकी कोई संतान नहीं है और वह बच्ची को पालने के लिए अपने साथ ले जा रही थी।
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सीओ दीपक सिंह ने बताया कि बच्ची के पिता की शिकायत पर दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट को अपहरण की धारा में तरमीम किया गया है। आरोपी महिला की पहचान नौगवां निवासी अभिलाख की पुत्री रोशनी के रूप में हुई है। वह इन दिनों अतिवरा गांव में रह रही थी। संवाद
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