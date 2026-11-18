विज्ञापन

15 नवंबर की सुबह राहुल की बेटी दीपिका घर के बाहर से लापता हो गई थी। पुलिस ने सीसी फुटेज की मदद से तलाश शुरू की और करीब 11 घंटे बाद बरेली हाईवे स्थित कुदैया टोल प्लाजा के पास एक महिला के कब्जे से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया था। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसकी कोई संतान नहीं है और वह बच्ची को पालने के लिए अपने साथ ले जा रही थी।सीओ दीपक सिंह ने बताया कि बच्ची के पिता की शिकायत पर दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट को अपहरण की धारा में तरमीम किया गया है। आरोपी महिला की पहचान नौगवां निवासी अभिलाख की पुत्री रोशनी के रूप में हुई है। वह इन दिनों अतिवरा गांव में रह रही थी। संवाद