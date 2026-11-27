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मंगलवार की शाम युवक के साथ देखे जाने के कुछ देर के बाद स्वाति का शव मकान के पीछे नीम के पेड़ से साड़ी से लटका मिला था। मृतका के पिता सौदान की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी आकाश के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया था। आरोप है कि आकाश उनकी बेटी को राह चलते तंग करने के साथ ही कॉल कर परेशान करता था।बुधवार को पोस्टमॉर्टम के बाद शाम को शव घर ले जाया गया। अंधेरा होने के चलते अंतिम संस्कार नहीं किया गया। पूर्वाह्न 11 बजे पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार किया गया। अब पुलिस मामले की तह तक जाने में लगी है। मृतका के परिजनों ने कॉल कर परेशान करने का आरोप लगाया है। ऐसे में पुलिस आकाश की कॉल डिटेल निकलवाने की तैयारी में है। चूंकि, स्वाति के पास मोबाइल नहीं था। ऐसे में स्वाति की बात कराने में मददगार की तलाश भी की जाएगी। वह भी पुलिस के जांच के घेरे में आ सकता है। कॉल डिटेल से स्थिति स्पष्ट होगी।सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि पुलिस की मौजूदगी में किशोरी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मामले की प्रत्येक पहलु पर विवेचना की जा रही है।आरोपी के भाई और पिता ने किशोरी के परिजनों पर लगाए गंभीर आरोपकिशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आरोपी आकाश के भाई सुदीप और पिता रामू ने मृतका के परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आकाश को निर्दोष बताया। सुदीप ने बताया कि किशोरी के परिजनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद किशोरी ने आत्मघाती कदम उठाया। ऐसे में उनके भाई की क्या गलती है? सुदीप ने घटनास्थल की परिस्थितियों पर सवाल उठाया है। ग्रामीणों ने भी घटनास्थल की स्थिति को लेकर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि किशोरी के पैर जमीन से करीब तीन फुट ऊपर थे। आरोपी के परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।