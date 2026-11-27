Shahjahanpur News: धान से भरी ट्रॉली का पहिया टूटा, कंटेनर की टक्कर से दो घायल
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:08 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:08 AM IST
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रोजा। नेशनल हाईवे पर बरतारा में पेट्रोल पंप के सामने धान से भरी ट्रॉली का पहिया टूटने से ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। इसी दौरान पीछे से आया कंटेनर ट्रैक्टर से टकरा गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार विनोद और प्रशांत घायल हो गए।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बाद में परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बाद में परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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