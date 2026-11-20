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इसका खामियाजा वार्ड के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कहीं सड़क की मरम्मत नहीं हो पा रही तो कहीं नालियों और पुलियों की समस्या से लोग परेशान हैं। शिकायतें लेकर पहुंचने वाले लोगों को पार्षद भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इससे जनप्रतिनिधियों में नाराजगी बढ़ रही है।नगर निगम के 60 वार्डों में छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए तीन वर्ष पहले बोर्ड बैठक में प्रत्येक पार्षद को हर साल 12 लाख रुपये के विकास कार्य कराने का निर्णय किया गया था। इसके तहत एक बार बजट से काम कराए गए, लेकिन इसके बाद दोबारा पार्षदों को यह सुविधा नहीं मिल सकी।करीब एक साल पहले 15वें वित्त के सात करोड़ रुपये से अधिक बचे बजट से वार्डों में काम कराने का निर्णय हुआ था। इसके लिए पार्षदों से प्रस्ताव भी मांगे गए, लेकिन निर्माण विभाग में प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।पार्षदों के पास शिकायतें लेकर पहुंच रहे लोगवार्डों में सड़क, नाली और पुलिया टूटने पर स्थानीय लोग पार्षदों से शिकायत करते हैं। पार्षद नगर निगम में समस्या उठाते हैं, लेकिन कामों की टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। पार्षदों का कहना है कि छोटे कामों के लिए भी निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रस्ताव देने के बाद भी काम शुरू नहीं होने से जनता के बीच उनकी जवाबदेही बढ़ रही है।निर्माण विभाग के मुताबिक पिछले माह 60 वार्डों से केवल 27 प्रस्ताव मिले थे। उनकी जांच कराई जा रही है। अब 21 नवंबर को दोबारा प्रस्ताव मांगे गए हैं। सभी प्रस्ताव मिलने और उनकी जांच पूरी होने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।एक वर्ष में छोटे कार्यों के लिए 12 लाख रुपये का बजट मिला था। इसके बाद से अब तक दोबारा काम नहीं कराए गए हैं। करीब एक माह पहले कार्यों के प्रस्ताव दिए गए, लेकिन अब तक टेंडर नहीं हो पाया है।- डॉ. मोहसिन मियां, पार्षद, वार्ड रंगीन चौपालवार्ड में कई सड़कों, नालियों और पुलिया की मरम्मत होनी है। एक वर्ष से कहा जा रहा है कि पार्षदों को 12 लाख रुपये के कार्य दिए जाएंगे। काफी समय पहले प्रस्ताव देने के बाद भी अब तक टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है।-मनीष गुप्ता, पार्षद, अजीजगंजवार्ड में कोई सड़क, नाली या पुलिया टूट जाए तो इसके लिए वार्ड के लोग सही करने की शिकायत करते हैं। निगम की ओर से समय से पार्षदों के बजट से कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है।- मैनाज बी, पार्षद, महमंद जंगलाकरीब एक वर्ष पहले नगर निगम ने वार्डों में कार्य कराने के लिए प्रस्ताव मांगे थे। समय से सभी प्रस्ताव बनाकर दे दिए गए, लेकिन इसके बाद भी नगर निगम की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है। छोटे काम नहीं होने से परेशानी होती है।-कृष्ण गोपाल बिन्नू, पार्षद, रामनगरकरीब एक माह पहले पार्षदों से कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए थे। इनमें से 27 प्रस्ताव आए। उनकी जांच चल रही है। दोबारा 21 नवंबर को प्रस्ताव मांगे हैं। प्रस्ताव पूरे आने के बाद जांच कराकर टेंडर प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी।-आशीष त्रिवेदी, मुख्य अभियंता, नगर निगम