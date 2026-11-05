Shahjahanpur News: रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और पत्थरबाजी रोकने को ग्रामीणों को किया जागरूक

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थाना प्रभारी रमांकर यादव ने ग्रामीणों को रेलवे ट्रैक के आसपास सतर्कता बरतने, ट्रेनों पर पत्थर नहीं फेंकने और ऐसी किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की गई। संवाद

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शाहजहांपुर। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बुधवार को रेलवे पुलिस ने हथौड़ा बुजुर्ग गांव में जागरूकता अभियान चलाया। थाना रोजा क्षेत्र के इस गांव में रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई।