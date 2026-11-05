फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Villagers made aware of safety of railway track and prevention of stoning

Shahjahanpur News: रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और पत्थरबाजी रोकने को ग्रामीणों को किया जागरूक

Thu, 05 Nov 2026 01:45 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Villagers made aware of safety of railway track and prevention of stoning
शाहजहांपुर। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा और ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बुधवार को रेलवे पुलिस ने हथौड़ा बुजुर्ग गांव में जागरूकता अभियान चलाया। थाना रोजा क्षेत्र के इस गांव में रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई।
विज्ञापन

थाना प्रभारी रमांकर यादव ने ग्रामीणों को रेलवे ट्रैक के आसपास सतर्कता बरतने, ट्रेनों पर पत्थर नहीं फेंकने और ऐसी किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग करने की अपील की गई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed