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Shahjahanpur News: ट्रक की टक्कर से ग्रामीण की मौत, साथी घायल

Wed, 11 Nov 2026 01:05 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:05 AM IST
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Villager killed, companion injured after being hit by a truck
मीरानपुर कटरा। कटरा-जलालाबाद मार्ग पर देवनगर गौटिया निवासी रामवीर (45) की बाइक में ट्रक से टक्कर लग गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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रविवार की रात मोहल्ला बंगशान की रामनगर काॅलोनी निवासी श्याम सिंह अपने साथी रामवीर के साथ बाइक से बाजार जा रहे थे। श्याम सिंह हेलमेट लगाए हुए थे। कटरा-जलालाबाद राज्यमार्ग पर इलाहाबाद बैंक के सामने बरेली से कानपुर जा रहे ट्रक से उनकी बाइक में टक्कर लग गई। हादसे में रामवीर और श्याम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। हेलमेट भी टूट गया और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई।
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लोगों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से रामवीर की हालत गंभीर होने पर राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सोमवार की रात रामवीर की उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में श्याम सिंह ने थाने में तहरीर दी। तिलहर सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि सड़क हादसे की रिपोर्ट दर्जकर चालक को हिरासत में लिया गया है। ट्रक भी थाने में खड़ा करा लिया गया है।
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