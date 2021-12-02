विज्ञापन

जगवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि 17 नवंबर को दिन में करीब एक बजे उनके परिचित ने व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा था। इसमें मिर्जापुर के ग्राम मलरिया निवासी राजू विधायक के खिलाफ गाली-गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि गांव के ही सुंदीश पाल ने यह वीडियो बनाया। इसके बाद सुनियोजित तरीके से समर्थक कटरा नाम की फेसबुक आईडी से इसे अपलोड कराया गया।तहरीर में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण इस तरह के वीडियो से क्षेत्र में अशांति फैल सकती है। उन्होंने वीडियो बनाने, अपलोड कराने और संबंधित फेसबुक आईडी संचालित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद