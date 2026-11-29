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आयोजन से लौटे कुलपति ने बताया कि विद्या फॉर विकसित भारत विषय पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने उच्च शिक्षा के भविष्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने पर विचार रखे। वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. अनुराग अग्रवाल और प्रो. आरके आजाद भी मौजूद रहे। संवाद

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शाहजहांपुर। उच्च शिक्षा में डिजिटल बदलाव और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ग्रेटर नोएडा स्थित क्राउन प्लाजा में आयोजित क्षेत्रीय संवाद डिजी 100एक्स उत्तर प्रदेश का आयोजन किया गया। इसमें स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह ने भाग लिया।