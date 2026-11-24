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सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि मेले की अनुमति केवल 19 नवंबर तक थी। अवधि समाप्त होने के बाद भी पुलिस ने पूरा मेला बंद नहीं कराया था, बल्कि विवाद की वजह बन रही डांस पार्टी को ही बंद कराया था। थाना प्रभारी पर रुपये लेने के आरोप निराधार हैं।

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बंडा। रामलीला मेले में डांस पार्टी को पुलिस ने बंद करा दिया। नाराज मेला कमेटी अध्यक्ष रमेश तिवारी ने रविवार को पूरा मेला बंद करा दिया। साथ ही थाना प्रभारी बृजेश कुमार सिंह पर एक लाख रुपये लेने का आरोप लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।