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अभियोजन के अनुसार, आठ नवंबर 2022 को कटरा पुलिस ने बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के गोविंदापुर गांव निवासी हबीब खान और सनौआ गांव निवासी सुएब खान को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान हबीब के पास से दो किलोग्राम और सुएब के कब्जे से एक किलोग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 21 दिसंबर 2022 को दोनों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजे।विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नुसरत खान ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानात के आधार पर दोनों को दोषी ठहराते हुए 15-15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।