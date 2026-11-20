Shahjahanpur News: दो तस्करों को 15-15 वर्ष का कारावास
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:00 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 01:00 AM IST
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शाहजहांपुर। स्मैक तस्करी के मुकदमे में अदालत ने दो दोषियों को 15-15 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार, आठ नवंबर 2022 को कटरा पुलिस ने बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के गोविंदापुर गांव निवासी हबीब खान और सनौआ गांव निवासी सुएब खान को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान हबीब के पास से दो किलोग्राम और सुएब के कब्जे से एक किलोग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 21 दिसंबर 2022 को दोनों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजे।
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नुसरत खान ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानात के आधार पर दोनों को दोषी ठहराते हुए 15-15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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अभियोजन के अनुसार, आठ नवंबर 2022 को कटरा पुलिस ने बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के गोविंदापुर गांव निवासी हबीब खान और सनौआ गांव निवासी सुएब खान को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान हबीब के पास से दो किलोग्राम और सुएब के कब्जे से एक किलोग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 21 दिसंबर 2022 को दोनों के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजे।
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विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नुसरत खान ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानात के आधार पर दोनों को दोषी ठहराते हुए 15-15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।