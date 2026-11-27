क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि बड़ी बेटी 23 और छोटी बेटी 19 साल की है। 23 नवंबर को दोनों बेटियां रात करीब आठ बजे छोटे बेटे के साथ मेला देखने के लिए गईं थी। मेले से कोई व्यक्ति दोनों बेटियों को ले गया। बहनों को तलाश करने के बाद बेटा घर आया और पूरी बात बताई।इसके बाद रिश्तेदारियों व इधर-उधर दोनों बेटियों की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। दो टीमें तलाश के लिए लगाई गई हैं। आसपास लगे सीसी कैमरे चेक कराए जा रहे हैं। संवाद