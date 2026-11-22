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मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. राजेश कुमार की ओर से दी गई तहरीर पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामजी अवस्थी समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। दूसरी ओर, पीड़िता के भांजे संदीप ने भी तहरीर दी थी। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने पर शनिवार रात कांग्रेसियों ने कोतवाली का घेराव किया था। तब सीओ सिटी ने रविवार सुबह दस बजे तक मामले का हल निकालने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया था।रविवार सुबह दस बजे कांग्रेसी सीओ सिटी के कार्यालय पहुंचे। उपाध्यक्ष फुरकान अहमद कुरैशी के अनुसार, सीओ ने डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने और धाराएं कम करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद कांग्रेसियों ने आपस में बैठक कर कोतवाली के घेराव का निर्णय किया।दोपहर 12 बजे कांग्रेसी कोतवाली पहुंचे और इंस्पेक्टर प्रदीप राय से बातचीत की। इंस्पेक्टर ने एक घंटे का समय मांगा। इसके बाद कांग्रेसजनों ने तहसील में दरी बिछाकर धरना शुरू कर दिया।दोपहर दो बजे फिर वार्ता हुई। इंस्पेक्टर ने पुलिस बल बुलाने और कांग्रेसियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही तो वे भड़क उठे। इसके बाद कोतवाली गेट पर दरी बिछाकर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने नारेबाजी की और भजन भी गाए। शाम करीब पांच बजे सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी और नगर मजिस्ट्रेट रजनीकांत ने वार्ता के लिए बुलाया।जिलाध्यक्ष के साथ वकील भी वार्ता में शामिल हुए। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि मेडिकल कॉलेज में लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया।इस मौके पर महासचिव गौरव त्रिपाठी, फुरकान कुरैशी, रफी उल हसन, पूनम पांडेय, सईद अंसारी और संदीप की मौसी रामा देवी भी मौजूद रहीं।यह है मामलाथाना तिलहर के गांव बरेंचा निवासी रामा देवी का पैर जल गया था। उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने को लेकर शुक्रवार को विवाद हुआ था। जूनियर डॉक्टर हर्षवर्धन का आरोप था कि भर्ती नहीं करने पर युवकों ने हंगामा किया। इसके बाद रास्ते में रोककर उनके और साथी डॉ. अंशुमान की पिटाई की गई। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार से की। रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर जूनियर डॉक्टरों ने शनिवार को पूरे दिन ओपीडी सेवाएं ठप रखीं। इसके बाद युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामजी अवस्थी समेत तीन नामजद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। एकतरफा कार्रवाई के विरोध में कांग्रेसियों ने शनिवार शाम और रविवार को धरना-प्रदर्शन कर विरोध जताया।मामले में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर शीघ्र रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जांच कमेटी में डॉ. नैपाल सिंह, डॉ. विभोर जैन और डॉ. सुप्रिया को शामिल किया गया है।- डॉ. राजेश कुमार, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेजदो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मामले की सीसी फुटेज के आधार पर निष्पक्ष जांच कर तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।- सौरभ दीक्षित, एसपीएक बेबस मां को न्याय के लिए रोते-बिलखते देख मन व्यथित है। न्याय तो नहीं मिला, उल्टा उसके बेटे को ही जेल भेज दिया गया। यह लड़ाई किसी एक मां या परिवार की नहीं, बल्कि हर उस पीड़ित की है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था से न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है।-रामजी अवस्थी, जिलाध्यक्ष, युवा कांग्रेस