विज्ञापन



व्यापार मंडल अध्यक्ष सौरभ गुप्ता उर्फ रवि और हितेश गुप्ता उर्फ रिंकू ने बताया कि बिरियागंज चौकी के पास ठेले लगने से सड़क संकरी हो जाती है। पहले बड़े वाहनों और ई-रिक्शा के लिए रूट डायवर्जन लागू था, जिससे जाम से राहत मिलती थी। उन्होंने पुराने रूट डायवर्जन को फिर लागू करने और प्रमुख स्थानों पर पुलिस तैनात करने की मांग की। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि जाम की समस्या दिखवाकर रूट डायवर्जन लागू कराया जाएगा।

विज्ञापन

तिलहर। बिरियागंज चौराहे से तांगा अड्डे तक बृहस्पतिवार को दिनभर जाम लगा रहा। बिरिया बाबा मेले में जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और सड़क किनारे लगे ठेलों से यातायात प्रभावित रहा। दोपहर में स्कूलों की छुट्टी के बाद लौट रहे छात्र-छात्राएं भी जाम में फंसे रहे।