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सिर कटा शव 17 नवंबर को कुएं में मिला था। पहनी हुई कमीज की जेब से आधार कार्ड मिलने व अन्य आधार पर पत्नी पूजा ने विनोद के रूप में शिनाख्त की थी। इसके बाद पूजा ने गांव के नौ लोगों को फंसाने के लिए उनके खिलाफ हत्या की रिपोर्ट भी लिखा दी थी। यही नहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अगले दिन सड़क पर जाम भी लगाया। वहीं पुलिस शव विनोद का न होना मानकर जांच करती रही। शव और विनोद की कद-काठी अलग होने से संदेह शुरू होने के बाद गांव के लोगों ने भी यही बात कही।पुलिस ने परिजनों के मोबाइल सर्विलांस पर लगाए और कॉल डिटेल निकलवाई। इससे पुलिस को पता चला कि विनोद बराबर परिवार के संपर्क में था। साथ ही वह अपने दोनों साथियों से भी बात करता था। एसपी ग्रामीण दीक्षा भांवरे अरुण ने बताया कि हत्या 14 नवंबर को की गई थी। उसी शाम से विनोद, दोनों साथियों और मृतक राजपाल के फोन नंबर पर कोई बात नहीं हुई। विनोद एक रिश्तेदार के नाम पर नया सिम खरीदकर पुराने फोन से बात कर रहा था। इस नए नंबर का पता लगाकर पुलिस विनोद तक पहुंच गई। साथ ही अन्य लोग भी गिरफ्त में आ गए।लालच देकर हत्या में शामिल किया विकास और ओमपाल कोजांच में सामने आया कि पिछले करीब एक साल से विनोद बदायूं के उसहैत में साधु बनकर रह रहा था और तंत्र-मंत्र करने लगा था। परिवार दिल्ली में रहकर मजदूरी करता था। विनोद की ससुराल निगोही क्षेत्र में है, वहीं के रहने वाले राजपाल से उसका परिचय हुआ। राजपाल को तंत्र-मंत्र से आंखों की रोशनी लौटाने का झांसा देकर अपना करीबी बनाने के बाद उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा। हत्या में विनोद ने उसहैत के गांव कटरा के विकास और मूसाझाग के मुड़ियाखेड़ा के ओमपाल को शामिल किया। उन्हें समझाया कि नेत्रहीन की बलि देने से नेपाली पीतल के सिक्के सोने में बदल जाएंगे और तीनों उन्हें आपस में बांट लेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह दोनों को 25-25 हजार रुपये देगा। उसने पांच-पांच हजार रुपये एडवांस भी दे दिए। फिर राजपाल को साथ लेकर उन तीनों ने अटेना घाट के एक ढाबे पर खाना खाया। फिर सिउड़ी में कुएं के पास ईंट से वार कर राजपाल की हत्या कर दी। वहां से सिर काटकर अटेना घाट जाने तक उनकी कार सीसी कैमरों में कैद हो गई थी। यह सुबूत भी जुटा लिया गया है।षड्यंत्र में पत्नी, मां, बेटा, भाई और भतीजा भी भेजे गए जेलएसपी ग्रामीण दीक्षा भांवरे अरुण ने बताया कि सोमवार रात अटैना-कलान मार्ग पर विनोद, ओमपाल और विकास को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त गड़ासा, ईंट का आधा टुकड़ा, घड़ी, ब्लूटूथ, विकलांगता कार्ड, 3002 रुपये, पीले रंग के 15 सिक्के हुए हैं। पुलिस ने षड्यंत्र में शामिल होने पर विनोद की पत्नी पूजा, मां सुमिरता, भाई कुंवरपाल, बेटे आदित्य और भतीजे मनोज को भी गिरफ्तार किया। इन सभी आठ लोगों को मंगलवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।साथियों को पीतल के नेपाली सिक्के सोने में बदलने और नेत्रहीन को आंखों की रोशनी लौटाने का दिया था झांसाशाहजहांपुर। कलान के सिउड़ी गांव में हत्या कर सिरविहीन शव कुएं में डालने के बाद पुलिस की गहनता से जांच के बाद आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। कई मामलों में घिरे विनोद ने साथियों को पीतल के नेपाली सिक्के सोने में बदलने और नेत्रहीन राजपाल को आंखों की रोशनी वापस आने का झांसा दिया था। बेहोश करके साथियों ने पैर पकड़े और विनोद ने गड़ासे का वार कर राजपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया था।एसपी देहात दीक्षा भांवरे अरुण के अनुसार, विनोद की ससुराल निगोही के ऐठापुर गांव में है। ससुराल आने-जाने के दौरान ही नेत्रहीन राजपाल उसके संपर्क में आ गया। राजपाल को उसका परिवार करीब 12 साल पहले छोड़कर गाजियाबाद चला गया था। इसके चलते वह विनोद के साथ रहने लगा था।विनोद पर कई मामले दर्ज थे। ऐसे में उसने बदायूं के उसहैत में साधु का वेश बनाकर रहना शुरू कर दिया। उसने मढ़ी के रूप में स्थान विकसित कर डमरू आदि भी बना रखा था। उसने नेत्रहीन राजपाल को तंत्र-मंत्र के जरिये आंखों की रोशनी वापस लाने का झांसा दिया था। विनोद को पता था कि राजपाल का परिवार से संपर्क नहीं होने के चलते उसकी हत्या के बाद तत्काल कोई तलाश करने वाला नहीं होगा।इसी का फायदा उठाकर उसने राजपाल को आंखों की रोशनी लौटाने का झांसा दिया और 14 नवंबर को विनोद अपनी कार से पूजा-पाठ के बहाने पीपल के पेड़ और सूखे कुएं के पास ले गया। वहां राजपाल को बैठा दिया। आरोप है कि इसी दौरान विनोद ने वहां पड़ी ईंट उठाकर राजपाल के सिर पर मार दी, जिससे वह बेहोश गया। तब विकास ने उसके हाथ और ओमपाल ने उसके पैर पकड़ लिए। इसके बाद विनोद ने अपने साथ लाए गड़ासे से उसकी गर्दन काटकर उसके धड़ से अलग कर दी। तीनों ने मिलकर उसका धड़ कुएं में धकेल दिया।छेड़खानी और दुष्कर्म के मामलों से बचना चाहता था विनोदविनोद पर वर्ष 2023 में छेड़खानी और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। वह किसी घर में रात में दो बजे पकड़ा गया था। पीड़िता के परिजनों ने पहले छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जांच में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गईं थीं। इसके अलावा तीन अन्य मामले भी दर्ज थे। पुलिस ने उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का नोटिस जारी किया था। इससे बचने के लिए उसने खुद को मृत साबित करने की साजिश रची थी। इसके साथ ही गांव के नौ लोगों को हत्या के मुकदमे में फंसाने की योजना बनाई थी। एसपी देहात दीक्षा भांवरे अरुण के मुताबिक, विनोद ने इस साजिश में अपने परिजनों से भी सलाह-मशविरा किया था।अलग-अलग नंबरों से परिजनों के संपर्क में था विनोदघटना के खुलासे में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सर्विलांस की मदद से पता चला कि विनोद अलग-अलग मोबाइल नंबरों से अपने परिजनों के संपर्क में था। उसने अपना नंबर कुछ दिन के लिए बंद कर दिया था, फिर उससे व राजपाल के मोबाइल नंबर से भी कॉल की थी। बातचीत में सामने आया कि वह बदायूं के उसहैत क्षेत्र में छिपा हुआ था।एसपी देहात के मुताबिक, वारदात में विनोद का परिवार भी शामिल था। घटना में प्रयुक्त कार ओमपाल की है। विनोद ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद सिर को थैले में रखकर नदी किनारे ले गए थे। सिर को गंगा नदी की धारा में फेंक दिया था। पुलिस ने सिर की बरामदगी के प्रयास किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली।पुलिस ने पहले दर्ज मामले में नामजद नौ लोगों के नाम हटाकर विनोद, विकास और ओमपाल समेत विनोद की पत्नी, मां, दो बेटों, भाई और भतीजे समेत पांच परिजनों के नाम विवेचना में शामिल किए हैं। मुकदमे में आपराधिक षड्यंत्र और आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई हैं।गल्ला बेचकर नकदी लेकर विनोद के संग गया था राजपालवारदात के बाद पुलिस 22 नवंबर को राजपाल के घर पहुंची। राजपाल के सौतेले भाई रामनिवास से जानकारी ली। रामनिवास ने पुलिस को बताया कि राजपाल व विनोद की गहरी दोस्ती थी। करीब ढाई माह पहले राजपाल गल्ला बेचकर मिले रुपये साथ लेकर विनोद के साथ चला गया था। इसके बाद से फोन पर संपर्क में रहते थे। अंतिम बार आठ नवंबर को राजपाल से फोन पर बात हुई थी। राजपाल की शादी करीब 20 साल पहले पूजा उर्फ सीमा उर्फ कमला से हुई थी, जिनसे उसके पांच बच्चे हैं। छह साल पहले पत्नी बच्चों को लेकर राजपाल को छोड़कर चली गई थी। राजपाल दिल्ली की एक केमिकल फैक्टरी में काम करता था। करीब ढाई-तीन साल पहले हादसे या बीमारी से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इसके बाद अकेले पड़े राजपाल ने अपनी पूरी खेती बेच डाली और जीवनभर देखभाल करने की शर्त पर अपना मकान भाई के नाम कर दिया था। बताया यह भी जा रहा है कि विवाद के दौरान पत्नी ने आंख में मिर्च झोंक दी थी। जिससे उसकी रोशनी धीरे-धीरे चली गई। एसपी देहात ने बताया कि शव राजपाल का होने के खासे साक्ष्य हैं। जरूरत पड़ने पर मृतक के परिजनों को तलाश कर डीएनए भी करा सकते हैं।मां की तेरहवीं के बाद राजपाल नहीं लौटा गांवपरिजनों के मुताबिक, राजपाल के पिता हेमराज की मौत के बाद उनकी मां रामदेवी ने देवर बांकेलाल से शादी कर ली थी, जिसका बेटा रामनिवास है। अगस्त माह में मां रामदेवी का निधन होने पर राजपाल गांव आया था, लेकिन तेरहवीं के संस्कार के बाद वापस चला गया था।मृतक की बांह पर नहीं गुदा था नामजांच में सामने आया कि विनोद की बांह में उसका नाम गुदा था। जबकि मृतक की बांह पर कुछ नहीं मिला था। ऐसे में शव विनोद का नहीं होने का शक गहरा गया था।एक साथ बंद हुए थे मोबाइल नंबर, कद के फेर में उलझे हत्यारोपीपुलिस की जांच में सामने आया कि घटना को 14 नवंबर को अंजाम दिया गया। उसके बाद शाम 7:52 बजे विनोद, राजपाल, विकास और ओमपाल चारों के मोबाइल फोन एक साथ बंद हुए थे। वारदात को अंजाम देने से पहले इन सभी ने अटेना घाट स्थित एक ढाबे पर साथ बैठकर खाना भी खाया था। पुलिस के अनुसार, अटेना घाट पर सिर लेकर जाने के दौरान उनकी कार सीसी कैमरों में कैद हो गई थी। दूसरी ओर पुलिस ने विनोद की तस्वीर की तलाश शुरू की। पुलिस ने वर्ष 2023 में दर्ज एक पुराने मामले में जेल भेजे जाने के दौरान की विनोद की तस्वीर मंगवाई और उसके साथ खड़े एक कांस्टेबल के साथ उसकी लंबाई का मिलान कराया। तब संदेह यकीन में बदल गया। बिना सिर के मृतक (राजपाल) की लंबाई 140 सेमी थी, जबकि विनोद की लंबाई बिना सिर के 150 सेमी बैठ रही थी।कॉल डिटेल और मुंहबोली बहन के सिम ने पहुंचाया सलाखों के पीछेपुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाला। उसके बाद पुलिस बदायूं के थाना उसहैत क्षेत्र के गांव कटरा पहुंची। जहां विनोद किराये के एक मकान में रहता था, वहीं पर उसने मढैया डालकर मढ़ी भी डाल रखी थी। मकान मालिक को फोटो दिखाने पर विनोद के वहां रहने की पुष्टि हो गई। जांच में यह भी सामने आया कि विकास और उसके परिवार से दिन में 20-20 बार बात हो रही थी। विनोद ने अपनी मुंहबोली बहन के नाम पर एक सिम कार्ड निकाला था। उसी से अपने बेटे आदित्य से बात कर रहा था। बातचीत के दौरान विनोद ने परिजनों से कहा था कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक के पास जाकर अर्जी देकर दबाव बनाए। दूसरी ओर पुलिस को वारदात के बाद विनोद के परिजनों का व्यवहार देखकर भी संदेह हो गया था। सूचना देने के बाद भी परिजन घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। दूसरे दिन पत्नी ने पहचान की थी।