विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

इसके बाद ककरा पुल के पास बैग झाड़ियों में फेंककर सुनसान जगह पर लूट होने का शोर मचाया और डायल-112 पर सूचना दे दी। पुलिस ने सीसी कैमरों की फुटेज, मोबाइल लोकेशन और पूछताछ के आधार पर छह घंटे के भीतर साजिश का पर्दाफाश कर दिया। आरोपी की निशानदेही पर बैग भी बरामद कर लिया गया।एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि सदर बाजार के मोहल्ला महमद हद्दफ निवासी 42 वर्षीय अयाज मोहम्मद खान स्पाइस मनी कंपनी में कलेक्शन एजेंट था। बृहस्पतिवार सुबह 11:07 बजे उसने पुलिस को सूचना दी कि वह कंपनी के 6.49 लाख रुपये बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान नगर निगम ककरा खुर्द के पास बाइक सवार दो बदमाश रुपये से भरा बैग लूटकर भाग गए। सूचना पर पुलिस ने चेकिंग शुरू कराई और घटना के खुलासे के लिए अलग-अलग टीमें गठित कीं।जांच में पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के रास्तों के सीसी कैमरे खंगाले। मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और बैंक ट्रांजेक्शन की भी पड़ताल की गई। इस दौरान अयाज के बयानों और तकनीकी साक्ष्यों में अंतर मिला। वह सुबह 10:08 बजे घर से निकला और 10:27 बजे कोतवाली क्षेत्र में अंकित की दुकान पर पहुंचा।दो मिनट बाद दुकान से निकलने के बावजूद उसने घटनास्थल पर पहुंचने का समय 11:05 बजे बताया। दुकान से घटनास्थल की दूरी महज एक किलोमीटर थी, लेकिन इस दूरी को तय करने में 36 मिनट लगने की बात पुलिस के गले नहीं उतरी।पुलिस के अनुसार, अयाज ने घर से खाली बैग में कुछ कागज के टुकड़े रखे थे लेकिन अंकित की दुकान पर जाकर बैग में 6.49 लाख रुपये होने की बात कही। इसके बाद ककरा पुल के पास बैग झाड़ियों में फेंक दिया और सीसी कैमरों की निगरानी से दूर सुनसान जगह पर पहुंचकर रोने-चिल्लाने लगा। फिर लूट की सूचना पुलिस को दे दी।पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बैग बरामद किया, जिसमें कोरे कागज, पैड, पेन, बैंक वाउचर और रबर मिली। आरोपी के पास से मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। कंपनी के कलेक्शन हेड की तहरीर पर चौक कोतवाली में बीएनएस की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।कलेक्शन हेड ने दी थी कानूनी कार्रवाई की चेतावनीएसपी सिटी के मुताबिक, पूछताछ में अयाज ने बताया कि कंपनी ने उसे पहले 10 लाख रुपये की ओवरड्राफ्ट लिमिट दी थी, जिसे कम कारोबार के कारण घटाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया। गलत आदतों और कारोबार में नुकसान के चलते उस पर करीब पांच लाख रुपये की देनदारी हो गई थी। कंपनी की रकम से उसने 1.70 लाख रुपये का प्लॉट भी खरीदा था, जिसे बेचने की कोशिश कर रहा था। कंपनी का कलेक्शन हेड लगातार रकम जमा करने का दबाव बना रहा था। 19 नवंबर की सुबह भी भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। इसी से बचने के लिए उसने लूट की झूठी कहानी तैयार की।