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अभियोजन के अनुसार, 11 दिसंबर 2018 को तत्कालीन उपनिरीक्षक राकेश कुमार मिश्रा पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बहादुरपुर तिराहे के पास घेराबंदी कर नीरज को गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसके पास से 150 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने तिलहर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कृष्णलीला यादव की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने नीरज को दोषसिद्ध करार दिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए तीन साल और तीन माह के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।