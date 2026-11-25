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सोमवार से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। ट्रैक्टर-ट्राॅलियों, बसों और निजी वाहनों से पहुंचे लोगों ने गंगा तट पर रात बिताई। सुबह होते ही घाटों पर श्रद्धालु उमड़ने लगे। स्नान के बाद लोगों ने पूजा-अर्चना और दान-पुण्य किया। कई श्रद्धालुओं ने बच्चों का मुंडन संस्कार कराया। मेले में सत्यनारायण की कथा के आयोजन भी हुए।स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मेले में खरीदारी की। खिलौने, प्रसाद, पूजा सामग्री, कपड़े और बर्तनों की दुकानों पर भीड़ रही। भीड़ के चलते कई बच्चे और बुजुर्ग परिजनों से बिछड़ गए। खोया-पाया केंद्र से अनाउंसमेंट कर उन्हें परिवार से मिलाया गया। घाटों पर गोताखोर और पुलिसकर्मी तैनात रहे।पार्किंग भरने से लगा लंबा जामवाहनों की अधिक संख्या के चलते दोनों पार्किंग स्थल कुछ ही देर में भर गए। इसके बाद लोगों ने सड़क किनारे वाहन खड़े कर दिए। ऐसे में चौरा गांव से गंगा तट तक लंबा जाम लग गया। श्रद्धालुओं को चंद किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग गए। कई लोग वाहन छोड़कर पैदल ही घाट की ओर रवाना हुए।पेयजल और चेंजिंग रूम की रही कमीजिला पंचायत की व्यवस्थाएं भीड़ के आगे नाकाफी साबित हुईं। कई नलों में पानी नहीं आया। शौचालयों की कमी और सफाई व्यवस्था ठीक न होने से श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। चेंजिंग रूम कम होने के कारण महिला श्रद्धालुओं को कपड़े बदलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा।रामगंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकीपरौर। कार्तिक पूर्णिमा पर रविवार सुबह चार बजे से रामगंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। महिला और पुरुषों ने हर-हर गंगे के उद्घोष के साथ स्नान कर पूजा-अर्चना की और प्रसाद चढ़ाया। श्रद्धालुओं ने सत्यनारायण कथा सुनी और कन्याओं को जलेबी का भोज कराया। मेले में चाट-पकौड़ी, मिठाई और खिलौनों की दुकानें सजी रहीं। सुरक्षा के लिए पुलिस मुस्तैद रही। संवाद