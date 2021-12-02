Shahjahanpur News: दिवाली की रात घर में घुसे चोर, नकदी और जेवरात चुरा ले गए

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रामदास ने थाने में तहरीर देकर बताया कि आठ नवंबर की रात करीब 11 बजे वह परिवार के साथ घर में सो रहे थे। उनका बेटा गांव में गया हुआ था। इसी दौरान उत्तर दिशा की ओर लगे गेट से चोर घर में घुस आए और छोटा बक्सा उठा ले गए। उसमें करीब 50 हजार रुपये, सोने का टीका, बेसर, मंगलसूत्र, अंगूठी, पायल और बिछुआ समेत अन्य जेवरात रखे थे।ग्रामीणों के साथ तलाश करने पर घर से करीब 500 मीटर दूर खेत में खाली बक्सा पड़ा मिला। आसपास सामान बिखरा हुआ था। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि मामले में तहरीर मिली है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।