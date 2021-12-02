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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Thieves broke into a house on the night of Diwali and made off with cash and jewellery.

Shahjahanpur News: दिवाली की रात घर में घुसे चोर, नकदी और जेवरात चुरा ले गए

Wed, 11 Nov 2026 01:11 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:11 AM IST
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Thieves broke into a house on the night of Diwali and made off with cash and jewellery.
खुदागंज। गांव रामेश्वरगंज में दीपावली की रात चोरों ने घर में घुसकर 50 हजार रुपये और आभूषणों से भरा बक्सा चोरी कर लिया। आहट होने पर पुत्रवधू की नींद खुली तो उसने शोर मचाया। परिवार और ग्रामीणों ने चोरों का पीछा किया, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए।
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रामदास ने थाने में तहरीर देकर बताया कि आठ नवंबर की रात करीब 11 बजे वह परिवार के साथ घर में सो रहे थे। उनका बेटा गांव में गया हुआ था। इसी दौरान उत्तर दिशा की ओर लगे गेट से चोर घर में घुस आए और छोटा बक्सा उठा ले गए। उसमें करीब 50 हजार रुपये, सोने का टीका, बेसर, मंगलसूत्र, अंगूठी, पायल और बिछुआ समेत अन्य जेवरात रखे थे।
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ग्रामीणों के साथ तलाश करने पर घर से करीब 500 मीटर दूर खेत में खाली बक्सा पड़ा मिला। आसपास सामान बिखरा हुआ था। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि मामले में तहरीर मिली है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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