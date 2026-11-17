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जलालाबाद। घर के बाहर खेलते समय लापता हुई साढ़े तीन साल की दीपिका की सकुशल बरामदगी के बाद सोमवार सुबह पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया। बच्ची को अपने साथ ले जाने वाली आरोपी महिला से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार, महिला की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लग रही है। उसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। महिला के मुताबिक वह बच्ची को पालने के लिए ले जा रही थी।नगर के मोहल्ला कानूनगोयान निवासी राहुल की बेटी दीपिका रविवार सुबह करीब आठ बजे घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गई थी। राहुल की सूचना पर पुलिस ने तलाश शुरू की। करीब 11 घंटे की मशक्कत और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने बरेली हाईवे पर कुदैया टोल प्लाजा के पास बच्ची को एक महिला के कब्जे से सकुशल बरामद कर लिया था।पुलिस की पूछताछ में महिला ने बताया कि उसका मायका क्षेत्र के गांव रैपुरा में है। शादी के बाद पटरी न खाने के कारण वह अलग-अलग गांवों में कई लोगों के साथ रह चुकी है। वर्तमान में अतिवरा गांव में एक व्यक्ति के साथ रह रही है। उसकी कोई संतान नहीं है।महिला के मुताबिक, रविवार को वह अतिवरा गांव की एक अन्य महिला के साथ मूंगफली के पॉलिशर पर दाना बीनने आई थी। वहां से बाहर निकलने पर उसे दीपिका घर के बाहर खेलती मिली। वह बच्ची को गोद में उठाकर गांव कुदैया में रहने वाली अपनी बहन के घर पहुंची। बहन को बताया कि वह जान-पहचान की महिला की बेटी है और उसे पालने के लिए लाई है। शाम को वह बच्ची को लेकर अतिवरा जा रही थी, तभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही पुलिस ने उसे पकड़ लिया।सीओ दीपक सिंह ने बताया कि आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है। उसकी मानसिक स्थिति असामान्य लग रही है। उसके बारे में अन्य जानकारियां जुटाई जा रही हैं।