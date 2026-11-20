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मुख्य वक्ता प्रो. बीके झा ने कहा कि एआई के आने से शिक्षक की भूमिका समाप्त नहीं होगी, बल्कि एक मार्गदर्शक, प्रेरक और सहयोगी के रूप में उनकी जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण हो जाएगी। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंस, सुल्तानपुर के वाणिज्य संकाय के पूर्व अध्यक्ष प्रो. बीके झा ने कहा कि डिजिटल तकनीक, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा के स्वरूप में बदलाव किया है।एआई के प्रभावी इस्तेमाल से शिक्षण प्रक्रिया को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जा सकता है। मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि मानवीय बुद्धि के साथ एआई का प्रयोग करने से शिक्षण और शोध कार्यों को कम समय में सरलता से बेहतर बनाया जा सकता है।प्रो. अनुराग अग्रवाल ने कहा कि शिक्षकों और विद्यार्थियों को शिक्षण प्रक्रिया में एआई का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। डॉ. राहुल कुमार, डॉ. बृज निवास, राजीव यादव, बीएड प्रशिक्षु पारुल बजाज, अंशिका,डॉ. प्रियंका शर्मा आदि मौजूद रहे।