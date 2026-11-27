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वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 11 लाख मीट्रिक टन है। विस्तार के तहत इसमें 12.70 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की अनुमति मिली है। इसके बाद संयंत्र की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 23.70 लाख मीट्रिक टन हो जाएगी। इससे किसानों को यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने में मदद मिलेगी। संवाद

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शाहजहांपुर। जिले में कृभको फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के यूरिया उत्पादन संयंत्र की क्षमता दोगुने से अधिक बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के प्रयास से केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने संयंत्र विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे यूरिया की उपलब्धता बढ़ने के साथ जिले के औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।