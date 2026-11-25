Shahjahanpur News: मौसम बदलते ही त्वचा रोग के मरीज बढ़े
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:43 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:43 AM IST
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शाहजहांपुर। मौसम में बदलाव और ठंडी हवाओं से त्वचा संबंधी समस्याएं बढ़ने लगी हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज के चर्म रोग विभाग की ओपीडी में रोजाना 150 से 200 मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें ज्यादातर लोग त्वचा में रूखापन, खुजली और एलर्जी की शिकायत से परेशान हैं।
राजकीय मेडिकल कॉलेज की त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. ऊषा चंद्रा ने बताया कि तापमान गिरने और शुष्क हवा के कारण त्वचा की प्राकृतिक नमी कम हो जाती है। इससे त्वचा में खुजली, लाल चकत्ते और रूखापन बढ़ जाता है। ऐसे में पहले से एक्जिमा और सोरायसिस से पीड़ित मरीजों की परेशानी भी बढ़ रही है। इसके अलावा होंठ फटने और एड़ियों में दरारें पड़ने के मामले भी सामने आ रहे हैं।
उन्होंने बताया कि बच्चों की त्वचा संवेदनशील होती है, जबकि बुजुर्गों में उम्र के साथ त्वचा की नमी बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए इन दोनों वर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
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त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए करें उपाय
डॉ. ऊषा चंद्रा ने बताया कि नहाने के तुरंत बाद मॉइश्चराइजर लगाएं। बहुत गर्म पानी के बजाय गुनगुने पानी से नहाएं। दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। त्वचा में अधिक रूखापन या खुजली होने पर डॉक्टर से परामर्श लें।
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राजकीय मेडिकल कॉलेज की त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. ऊषा चंद्रा ने बताया कि तापमान गिरने और शुष्क हवा के कारण त्वचा की प्राकृतिक नमी कम हो जाती है। इससे त्वचा में खुजली, लाल चकत्ते और रूखापन बढ़ जाता है। ऐसे में पहले से एक्जिमा और सोरायसिस से पीड़ित मरीजों की परेशानी भी बढ़ रही है। इसके अलावा होंठ फटने और एड़ियों में दरारें पड़ने के मामले भी सामने आ रहे हैं।
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उन्होंने बताया कि बच्चों की त्वचा संवेदनशील होती है, जबकि बुजुर्गों में उम्र के साथ त्वचा की नमी बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए इन दोनों वर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
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त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए करें उपाय
डॉ. ऊषा चंद्रा ने बताया कि नहाने के तुरंत बाद मॉइश्चराइजर लगाएं। बहुत गर्म पानी के बजाय गुनगुने पानी से नहाएं। दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। त्वचा में अधिक रूखापन या खुजली होने पर डॉक्टर से परामर्श लें।