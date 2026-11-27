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मामला 24 नवंबर की रात करीब 10 बजे का है। पीड़ित बच्ची की मां ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि बेटी गांव में शादी समारोह में डीजे देखने गई थी। इसी दौरान गांव के रामऔतार ने उसकी सात वर्षीय बेटी से बीड़ी का बंडल मंगवाया। आरोप है कि इसके बाद वह बच्ची को अपने घर खींचकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।जानकारी देने पर बृहस्पतिवार को दिल्ली से लौटकर आए पति के साथ थाने जाकर पूरी घटना की जानकारी दी। सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। संवाद