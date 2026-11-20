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पर्व स्नान को देखते हुए जिला पंचायत ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए इंतजाम किए हैं। घाट क्षेत्र में हैंडपंप और शौचालय बनवाए गए हैं। महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए पर्दे लगवाए गए हैं। बिजली और पेयजल की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है।जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। जरूरत के अनुसार व्यवस्थाओं का विस्तार भी किया जाएगा। संवादखूब हुई गन्ने की बिक्रीकार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी एकादशी शुक्रवार को मनाई जाएगी। पर्व को लेकर बृहस्पतिवार को बाजार में गन्ने की खूब बिक्री हुई। व्रत और पूजन के लिए लोगों ने गन्ने की खरीदारी की।