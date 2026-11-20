Shahjahanpur News: देवोत्थानी एकादशी पर आज ढाई घाट पर होगा पहला पर्व स्नान
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:30 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:30 AM IST
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शाहजहांपुर। देवोत्थानी एकादशी पर शुक्रवार को ढाई घाट के पावन गंगा तट पर कार्तिक मेले का पहला पर्व स्नान होगा। इसके लिए बृहस्पतिवार से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। पंडे-पुजारियों ने अपने यजमानों के ठहरने के लिए तंबू लगाए हैं। घाट पर रंग-बिरंगे तंबुओं से मेले की रौनक बढ़ गई है।
पर्व स्नान को देखते हुए जिला पंचायत ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए इंतजाम किए हैं। घाट क्षेत्र में हैंडपंप और शौचालय बनवाए गए हैं। महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए पर्दे लगवाए गए हैं। बिजली और पेयजल की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है।
जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। जरूरत के अनुसार व्यवस्थाओं का विस्तार भी किया जाएगा। संवाद
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खूब हुई गन्ने की बिक्री
कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी एकादशी शुक्रवार को मनाई जाएगी। पर्व को लेकर बृहस्पतिवार को बाजार में गन्ने की खूब बिक्री हुई। व्रत और पूजन के लिए लोगों ने गन्ने की खरीदारी की।
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पर्व स्नान को देखते हुए जिला पंचायत ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए इंतजाम किए हैं। घाट क्षेत्र में हैंडपंप और शौचालय बनवाए गए हैं। महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए पर्दे लगवाए गए हैं। बिजली और पेयजल की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है।
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जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी महावीर सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं। जरूरत के अनुसार व्यवस्थाओं का विस्तार भी किया जाएगा। संवाद
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खूब हुई गन्ने की बिक्री
कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी एकादशी शुक्रवार को मनाई जाएगी। पर्व को लेकर बृहस्पतिवार को बाजार में गन्ने की खूब बिक्री हुई। व्रत और पूजन के लिए लोगों ने गन्ने की खरीदारी की।