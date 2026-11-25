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मंगलवार सुबह राजेंद्र सिंह की तरफ से अखंड पाठ कराए गए। स्त्री सुखमनी सेवा सोसायटी की तरफ से हुजूरी रागी जत्था वेपंत सिंह ने गुरुनानक देव जी के जीवन पर प्रकाश डाला। इसके बाद पंजाब से आए रागी जत्थे लवदीप सिंह ने शबद-कीर्तन के माध्यम से गुरुनानक देव जी का गुणगान किया।वक्ताओं ने कहा कि गुरुनानक देव जी ने हमेशा मानवता की भलाई का संदेश दिया। शबद कीर्तन के बाद अरदास हुई, जिसमें देश की खुशहाली और सुख-समृद्धि की कामना की गई। संस्था की अध्यक्ष कमलेश कौर माटा और महासचिव जुटार सिंह मोंगा ने रागी जत्थे को सिरोपा देकर सम्मानित किया।इस मौके पर हरभजन सिंह दुआ, हरमीत सिंह छावड़ा, भूपेंद्र सिंह होंडा, परविंदर सिंह, परमजीत कौर, कुलदीप सिंह दुआ आदि मौजूद रहे।