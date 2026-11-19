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प्रमुख बाजारों, स्कूल-कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर भ्रमण किया। इस दौरान आसपास बेवजह घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर उनकी गतिविधियों की जांच की गई।एसपी सिटी देवेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने छात्राओं और महिलाओं से संवाद कर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। कहा कि किसी भी तरह की छेड़खानी या अभद्रता होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। साथ ही टीम ने महिला हेल्पलाइन 1090, पुलिस सेवा 112, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी दी। संवाद