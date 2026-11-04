फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Teenage girl dies under suspicious circumstances; body found hanging in the veranda of a tubewell pump house.

Shahjahanpur News: संदिग्ध हालात में किशोरी की मौत, ट्यूबवेल की कोठरी के बरामदे में फंदे से लटका मिला शव

Wed, 04 Nov 2026 01:59 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
Teenage girl dies under suspicious circumstances; body found hanging in the veranda of a tubewell pump house.
प्रांशी उर्फ क्रांति का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन
जलालाबाद (शाहजहांपुर)। कूरेबंडा गांव निवासी तुलाराम की बेटी प्रांशी उर्फ क्रांति (16) का शव मंगलवार सुबह घर से करीब एक किलोमीटर दूर गांव निवासी अंकुर की ट्यूबवेल की कोठरी के बरामदे में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने किशोरी की हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

तुलाराम ने बताया कि सोमवार शाम खाना खाने के बाद वह खेत पर सोने चले गए। परिवार के अन्य सदस्य घर पर थे। रात करीब एक बजे बेटा अवनीश उठा तो प्रांशी बिस्तर पर नहीं थी। परिवार के लोगों ने उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला।
विज्ञापन

मंगलवार सुबह करीब छह बजे गांव निवासी विमलेश खेत में पानी लगाने जा रहे थे। उन्होंने अंकुर के खेत पर ट्यूबवेल की कोठरी के बरामदे में प्रांशी का शव फंदे से लटका देखा। जानकारी पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि प्रांशी के गले में दुपट्टे का फंदा पड़ा था। उसका एक पैर दीवार पर रखा था, जबकि दूसरा नीचे लटक रहा था। दीवार पर रखे पैर में चप्पल थी और दूसरी चप्पल नीचे पड़ी थी। उसके बाएं गाल पर चोट का निशान भी था।
विज्ञापन
विज्ञापन

मौके के हालात देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। प्रांशी चार भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटी थी। सीओ दीपक कुमार सिंह ने बताया कि हर पहलू की जांच कराई जा रही है। तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

--
मोबाइल फोन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा घटना का राज
घटनास्थल गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से कुछ कदम की दूरी पर है। गांव से सड़क मार्ग से घटनास्थल की दूरी करीब चार किलोमीटर और खेतों के रास्ते करीब एक किलोमीटर है। शव के पास हौज में एक की-पैड मोबाइल फोन पड़ा मिला। इसमें रात करीब 12 बजे कॉल आने-जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है। परिजनों का कहना है कि प्रांशी के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। पुलिस ने मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाई है। ऐसे में मोबाइल की जांच और पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट से किशोरी की मौत की परिस्थितियां स्पष्ट होने की उम्मीद है।

प्रांशी उर्फ क्रांति का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन

प्रांशी उर्फ क्रांति का फाइल फोटो। स्रोत: परिजन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed