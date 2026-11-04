Shahjahanpur News: संदिग्ध हालात में किशोरी की मौत, ट्यूबवेल की कोठरी के बरामदे में फंदे से लटका मिला शव

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तुलाराम ने बताया कि सोमवार शाम खाना खाने के बाद वह खेत पर सोने चले गए। परिवार के अन्य सदस्य घर पर थे। रात करीब एक बजे बेटा अवनीश उठा तो प्रांशी बिस्तर पर नहीं थी। परिवार के लोगों ने उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चला।मंगलवार सुबह करीब छह बजे गांव निवासी विमलेश खेत में पानी लगाने जा रहे थे। उन्होंने अंकुर के खेत पर ट्यूबवेल की कोठरी के बरामदे में प्रांशी का शव फंदे से लटका देखा। जानकारी पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि प्रांशी के गले में दुपट्टे का फंदा पड़ा था। उसका एक पैर दीवार पर रखा था, जबकि दूसरा नीचे लटक रहा था। दीवार पर रखे पैर में चप्पल थी और दूसरी चप्पल नीचे पड़ी थी। उसके बाएं गाल पर चोट का निशान भी था।मौके के हालात देखकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। प्रांशी चार भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटी थी। सीओ दीपक कुमार सिंह ने बताया कि हर पहलू की जांच कराई जा रही है। तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।मोबाइल फोन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा घटना का राजघटनास्थल गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड से कुछ कदम की दूरी पर है। गांव से सड़क मार्ग से घटनास्थल की दूरी करीब चार किलोमीटर और खेतों के रास्ते करीब एक किलोमीटर है। शव के पास हौज में एक की-पैड मोबाइल फोन पड़ा मिला। इसमें रात करीब 12 बजे कॉल आने-जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है। परिजनों का कहना है कि प्रांशी के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। पुलिस ने मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाई है। ऐसे में मोबाइल की जांच और पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट से किशोरी की मौत की परिस्थितियां स्पष्ट होने की उम्मीद है।