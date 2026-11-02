Shahjahanpur News: स्ट्रीट लाइटें खराब... उजाले से गली व मोहल्ले महरूम

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नगर निगम क्षेत्र में करीब 18,000 स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। इन लाइटों के रख-रखाव की जिम्मेदारी ई-स्मार्ट कंपनी को दी गई है लेकिन काफी समय से कंपनी नई लाइटें नहीं लगा रही है। कंपनी का करीब 12 महीने का भुगतान अटकने के चलते वर्तमान में मात्र मरम्मत कराई जा रही है।नई लाइटें नहीं लगने से कई स्थानों पर अंधेरा रहता है। शहर के मोहल्ला सुभाषनगर में 20 से 25 लाइटें खराब हैं। इसके अलावा 30 नए खंभों पर लाइटें ही नहीं लगाई गई है। चौकी हद्दफ क्षेत्र में अलीजई आंशिक में करीब 40 स्ट्रीट लाइटें काफी समय से खराब हैं। तारीन जलालनगर, दिलाजाक खटकाना, वाल्मीकि बस्ती में भी लाइटें खराब पड़ी हैं। इसी तरह से कांशीराम कॉलोनी में 40 से अधिक लाइटें खराब हैं। नगर के अंदर एसपी कॉलेज मार्ग पर कई लाइटें खराब होने से रात में दुर्घटना का खतरा बना रहता है।भुगतान अटकने पर मात्र लाइटों की मरम्मत कर रही कंपनीई-स्मार्ट कंपनी के लाइटें ठीक नहीं कराने पर पिछले वर्ष पार्षदों ने बोर्ड की बैठक में विरोध किया था। उसके बाद अक्तूबर 2025 में नगर निगम ने कंपनी से अनुबंध समाप्त कर दिया गया। एक माह बाद पार्षदों का एक गुट ई-स्मार्ट कंपनी के पक्ष में आया। तब कंपनी को फिर से अनुबंध दे दिया गया। नगर निगम स्ट्रीट लाइटों के रख-रखाव के लिए कंपनी को एक माह का 35 लाख रुपये देता है। नवंबर 2025 से कंपनी का नगर निगम ने भुगतान नहीं किया है। कंपनी संचालक न्यायालय चले गए। तब नगर निगम कर्मचारियों ने स्ट्रीट लाइटों के रख-रखाव की जिम्मेदारी संभाली। कामयाब नहीं होने पर फिर से नगर निगम ने ई-स्मार्ट को जिम्मेदारी सौंप दी। कंपनी का भुगतान करीब 12 माह से अटका है। ऐसे में कंपनी सिर्फ लाइटों की मरम्मत कर रही है।लोगों में गुस्साहमारी गली में करीब एक सप्ताह से कई स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। इसकी वजह से अंधेरा रहता है। रात में निकलने में दिक्कत होती है।- राजेश कुमारक्षेत्र में कई लाइटें खराब हैं। एक बार शिकायत की तो ठीक हो गई। बारिश के मौसम में फिर से खराब हो गईं। इसके बाद लाइटों की खबर लेने के लिए कोई नहीं आया।- सूरज कुमारपार्षदों भी नाराजकॉलोनी में करीब 200 बिजली के खंभे हैं। करीब 40 लाइटें खराब हैं। कॉलोनी में अंधेरा रहता है। निगम में शिकायत होने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है।- तुषार त्रेहन, पार्षद, कांशीराम कॉलोनीवार्ड में कई लाइटें खराब हैं। वार्ड के लोग लाइट सही कराने की शिकायत करते हैं। इस बारे में कई बार नगर निगम में अवगत करा चुके हैं। समस्या जस की तस है।- मैनाज बी, पार्षद हद्दफ चौकीखराब लाइटों को ठीक कराने का दावाई-स्मार्ट कंपनी ने शहर में 13 हजार व नगर निगम ने पांच हजार स्ट्रीट लाइटों को लगवाया है। एजेंसी के पास कार्य के लिए 30 कर्मियों का स्टाफ है। निगम के पास रोजाना ही 30 से 40 लाइटों के खराब होने की शिकायतें आती हैं। जिसका समाधान कंपनी की पांच टीमों के माध्यम से कराया जाता है।- पारसनाथ यादव, ई-स्मार्ट कंपनी प्रबंधकदिवाली से पहले शहर की स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराने का प्रयास करेंगे। कार्यदायी संस्था से वार्ता की जाएगी, जिससे शहर को रोशन किया जा सके।-सौम्या गुरुरानी, नगर आयुक्त